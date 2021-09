Poskrbite za zaščito pred spletnimi napadi

Najpogostejša oblika spletnih napadov je zlonamerna uporaba ukradenih informacij

Kako aktivirati storitev Varen splet

Z razvojem digitalne družbe se vedno več posla opravi na spletu, sočasno pa se razvija tudi spletni kriminal, ki to izkorišča in aktivno išče varnostne pomanjkljivosti. Spletni napadi so čedalje pogostejši in obenem vse drznejši, tako da lahko povzročijo veliko finančno škodo.Kar 13,67 % mobilnih naprav in alarmnih 42,15 % fiksnih naprav je letos julija doživelo varnostni incident, ki jih je Varen splet uspešno preprečil. To pomeni vsak poskus ali dejanski nepooblaščeni dostop do vašega mobitela ali računalnika z namenom uporabe, razkritja, spreminjanja ali uničenja informacij, ki jih hranite na njih, vključno z osebnimi, finančnimi in drugimi zaupnimi podatki. Pri uporabnikih storitve Varen splet Telekoma Slovenije opažamo, da se varnostni incidenti povečujejo iz meseca v mesec (julija je storitev preprečila dvakrat toliko incidentov kot junija, število napadenih naprav se je pri tem povečalo za 55 %).Skrb za varnost na internetu je pomembna za podjetja in tudi za zasebnike, ki ne bi radi doživeli neprijetnosti ob izpraznjeni denarnici ali zlorabi zaupnih podatkov. Če je v velikih podjetjih za varnost večinoma dobro poskrbljeno, pa ste mali podjetniki velikokrat prepuščeni sami sebi. Zato so v Telekomu Slovenije poskrbeli za vašo takojšnjo zaščito s storitvijo, ki vas zaščiti pred spletnimi prevarami.Do kraje podatkov lahko prihaja na različne načine, eden od njih je uporaba e-naslovov, SMS-sporočil ali aplikacij, ki vsebujejoNapadalci lahko ponaredijo tudi e-sporočila, da so videti, kot da jih je poslal vaš nadrejeni. Da bi prebrali sporočilo, morate vpisati geslo, pri tem pa napadalcem nehoteČedalje večja je tudi neustavljiva želja po kriminalnem pridobivanju kriptovalut. Spletni kriminalci so od leta 2018 do pred nekaj tedni zaslužili milijone dolarjev tako, da so uporabili okužene naprave za rudarjenje. Z nalaganjem igric na različne naprave lahko odprete vrata virusom, kiTudi najbolj pazljivim se lahko zgodi, daStoritevprepozna škodljive spletne strani in lažne banke, prepreči nalaganje okuženih programov ter uporabnika zaščiti pred spletnim ribarjenjem (t. i. phishing napadi), kot so kraje številk kreditnih kartic, identitete in občutljivih gesel ipd.Podjetja lahko s storitvijo Varen splet učinkovito zaščitite svoje zaposlene pri delu v pisarni, doma ali na potibrez DDV. Za uporabo storitve vam ni treba. Vaše naprave zaščiti takoj po vklopu.Storitev Varen splet lahko preprosto. Zaščito mobilne naprave pa lahko vključite s poslanim SMS-sporočilom VAREN SPLET na 1918.Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije