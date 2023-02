Poslanci SDS zaradi govora predsednice DZ o izbrisanih zapustili dvorano

Redna sedma seja državnega zbora, kjer so pričakovana vprašanja poslancev ministrom in predsedniku vlade glede davkov, zviševanja cen vrtcev, upokojencev, reforme plačnih sistemov,... se je začela s spominskim molkom v poklon žrtvam rušilnega potresa v Sirija in Turčiji.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je nato poslance ob skorajšnji obletnici izbrisa 25.671 posameznikov in posameznic iz registra stalnega prebivalstva Republike Sloveniji (izbris se je zgodil 26. februarja 1992), prosila za nagovor na to temo.

Poslanci SDS so sejo ob napovedi zapustili, Urška Klakočar Zupančič pa je govor začela s tem, da »z velikim razočaranjem ugotavljam, da je poslanska skupina SDS ob tej pomembni obletnici zapustila dvorano državnega zbora. Tudi s tem se pokaže odnos do prizadetih.« Kasneje je dejala še, da je bilo lansko letno opravičilo nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja za krivice, prizadejane izbrisanim, »blag obliž.«

»Izvršilna in zakonodajna oblast pri učinkovitem reševanju odprtih vprašanj na tem področju ostajata na mrtvi točki. Mnogo premalo je, da sicer izjemno gesto nekdanjega predsednika Republike, razumemo kot dokončni akt. Gre samo za prepozen začetek. Žrtve pravnega genocida so nam jasno povedale, da nam kot narodu odpuščajo, zahtevajo samo to, kar ji je šlo in jim gre po ustavi in kar jim pripada kot ljudem,« je še dejala.