Kako bo delovala aplikacija za cepljenje?

Predsednik vlade Janez Janša je danes na twitterju zapisal, da bo od ponedeljka dalje steklo cepljenje tudi vseh odraslih pod 50 let. »Do poletja bomo zagotovili dovolj cepiva za vse,« je poudaril. Da bo cepljenje dobro teklo, so na NIJZ oblikovali tudi aplikacijo za prijavo na cepljenje.

Na včerajšnji seji se je vlada seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami in ugotovila, da razmere ne dopuščajo dodatnih sprostitev trenutno veljavnih ukrepov. Izdala je le odlok o spremembah odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom. Sprememba odloka se nanaša na število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Število oseb je tako določeno na enega udeleženca na 20 kvadratnih metrov zaprte površine (prej en udeleženec na 30 kvadratnih metrov). Vse ostale določbe ostajajo enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in shodov ostaja 10 oseb.Prenos v živo:Včeraj je bilo opravljenih 4.228 PCR testiranj in 27.806 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 774 novih okužb. Minister za zdravjeje poudaril, da se epidemiološka slika izboljšuje, a je v bolnišnicah še vedno veliko oseb. Pozval je, da zržimo še nekaj tednov, da bomo lahko poleti uživali kar se da normalno življenje. Del tega je tudi cepljenje.Da bo cepljenje dobro teklo, so na NIJZ oblikovali tudi aplikacijo za prijavo na cepljenje. Poklukar je poudaril, da se na cepljenje ne bo treba vnovič prijavljati, če ste se že prijavili pri osebnem zdravniku.