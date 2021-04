Postopek proti prvi zaslišani dijakinji, ki je protestirala, ustavljen

Okrajno sodišče v Mariboru je ustavilo postopek tudi proti prvi dijakinji, ki je februarja sodelovala na mirnem protestu na Trgu svobode v Mariboru, s katerim so dijaki zahtevali vrnitev v šolske klopi. Njen zagovornik je takšen izid pričakoval že pred nekaj dnevi, ko je mariborska okrajna sodnica ustavila enak prekrškovni postopek proti dijaku. Sodišče je postopek ustavilo iz razloga smotrnosti, je sporočil njen odvetnik, in obrazložilo, da se je mladoletna dijakinja tega shoda udeležila zgolj zato, da bi kot mlada, inteligentna in družbenokritična ter aktivna oseba, ki ji je mar za položaj lastne generacije, opozorila na stisko dijakov, s čimer je izvrševala svojo temeljno ustavno in človekovo pravico do svobode zbiranja in do svobode izražanja mnenj.Zapisali so, da je to storila na način, da je spoštovala predpisane epidemiološke ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, in dodali, da se prikazuje v luči osebnostno povsem zrele, inteligentne, odgovorne in družbenokritične osebe, ki ob dejstvu, da je med postopka že postala polnoletna, nikakor ne potrebuje dodatnih sodnih nasvetov in opozoril, varstva, pomoči in razvijanja njene osebne odgovornosti, je v nadaljevanju obrazložil sodnik.Na mirnem shodu na mariborskem Trgu svobode 9. februarja so policisti zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih odredili šestim osebam globo v višini 400 evrov, trije pa so zato, ker so bili mladoletni, prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške. Vsi trije so dijaki II. gimnazije Maribor. Dijakinja, proti kateri so postopek zdaj ustavili, je pred sodnika za prekrške stopila 15. aprila. Na sojenje so jo z aplavzom pospremili številni podporniki. Ustavitev postopka je napovedana tudi za drugega zaslišanega dijaka, a za tega odvetnik še ni prejel pisnega sklepa. Za tretjo dijakinjo pa je obravnava na sodišču razpisana za 19. maj