Pot nazaj ne obstaja več

Predsednik vlade Janez Janša se še ni javno izrekel glede dokončanja mandata ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Ta je včeraj glede posnetkov njegovega pogovora s poslovnežem Bojanom Petanom pred štirinajstimi leti zapisal, da namerava vse očitke zavrniti z odgovorom na interpelacijo. Preštevanje kaže, da bi ob glasovanju o njej moral zapustiti ministrski položaj in da interpelacije ne more preživeti. Na vprašanje, ali bo torej počakal tudi na glasovanje, nam Vizjak včeraj ni odgovoril.