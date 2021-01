Potrjenih kar 3354 novih okužb

Po podatkih sledilnika za covid-19 je bilo včeraj izvedenih 6956 PCR-testov, 2602 oziroma kar 37,4 odstotka je bilo pozitivnih. Še dodatnih 752 okužb je bilo odkritih s hitrimi testi – teh so sicer izvedli več kot 15.000 – vseh novih okužb je torej 3354.Aktivnih primerov okužbe je trenutno v državi 21.722. Hospitaliziranih je 1177 oseb, 16 manj kot dan prej, 182 izmed njih jih potrebuje nego v intenzivnih enotah, je na twitterju sporočila vlada. Umrlo je 31 bolnikov s covidom-19, doslej je umrlo že 2869 ljudi.Po zadnjih podatkih, ki pa so še od ponedeljka, so bile v državi doslej cepljene 7204 osebe.Glede na število okužb še vedno izstopa Posavje. V Krškem so potrdili 117 novih okužb, v Brežicah 67, v Sevnici pa 46, je na vladni novinarski konferenci dejal vladni govorec