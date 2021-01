Potresna varnost naj postane del vrednosti nepremičnine

V nadaljevanju preberite:

Podoben potres kot 1895 bi samo v Ljubljani povzročil za sedem milijard evrov škode. Če bi imel magnitudo potresa v Petrinji, bi umrlo najmanj 500 ljudi, škoda pa bi dosegla devet milijard evrov, so izračunali na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Temu bi se bilo mogoče izogniti z vlaganji v protipotresno gradnjo in obnove, za polovični znesek. Koliko denarja je na voljo in kako naj ravna država?