Povezovanje Levice in Vesne ima blagoslov Roberta Goloba

Namero o predvolilnem sodelovanju med koalicijsko stranko Levica in zunajparlamentarno stranko Vesna ta teden obravnavajo organi obeh strank. V kakšni obliki bi lahko pri projektu, ki želi biti nov blok na levi sredini, sodelovali župani, še ni jasno.

Svet stranke Vesna je osnutek namere o sodelovanju obravnaval v torek, svet stranke Levica pa bo imel to točko na dnevnem redu v nedeljo. »Svet stranke je dal mandat vodstvu stranke, da pogovore nadaljuje. Za zdaj bomo podpisovali namero o sodelovanju med strankama,« nam je povedala sopredsedujoča stranki Vesna Urša Zgojznik.

Po informacijah iz Levice bodo v nedeljo na svetu stranke opravili eno od razprav o skupni levo-zeleni stranki, hkrati pa bodo pretresli osnutek namere o predvolilnem sodelovanju med strankama. Pogajanja, v katera je vključenih tudi pol ducata županov, trajajo že dolgo, sogovorniki pa pravijo, da še niso zaprta, sploh na županski strani ne.

V projekt povezovanja leve in zelene stranke so vključeni tudi nekateri župani, kar prinaša tudi želeno lokalno dimenzijo. Krožijo imena šestih županov, ki naj bi se z različno naklonjenostjo projektu vključevali v pogovore med vodstvoma strank. To so župan Celja Matija Kovač, Hrastnika Marko Funkl, Idrije Tomaž Vencelj, Medvod Nejc Smole, županja Domžal Renata Rosec in župan Škofje Loke Tine Radinja.