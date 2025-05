Se bo Vladimir Prebilič obdal s kadri LDS?

V nadaljevanju preberite:

Četudi Vladimir Prebilič, evropski poslanec, še ni sporočil svoje odločitve, ali se bo podal na prihajajoče parlamentarne volitve, posamezniki okoli njega oziroma tisti, ki bi to radi bili, že iščejo možne načine, kako to izvesti. Politiki, stari in novi, ugotavljajo, da sta ključna problema predvsem infrastruktura in aktivacija posameznikov. Po seriji novih liberalnih strank in obrazov, se zdi bazen namreč izpraznjen. Bodo zanj rešitev že izkušeni kadri?