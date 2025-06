Gorenjsko prizadel eden največjih požarov v zadnjem času

Gorenjski gasilci so se včeraj okoli enajste ure zvečer odzvali na obvestilo o obširnem požaru v industrijskem objektu na območju Zapuž, in sicer je zagorelo v podjetju, ki izdeluje plovila: družbe Greenline Yachts. Gasilci so požar čez noč pogasili, a intervencija še traja. Vse krajane prosijo, da ne ovirajo dela pristojnih služb ter se ne približujejo območju požarišča.

Požar je gasilo več kot sto gasilcev, aktivirali so polovico zmogljivosti vse regije. Poleg domačih gasilcev PGD Begunje na Gorenjskem in PGD Podgora so pomagali iz celotne Gasilske zveze Radovljica, PGD Bled, PGD Zabreznica ter poklicni gasilci iz Jesenic in Kranja, so na facebooku sporočili iz Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem.

FOTO: Krajevna Skupnost Begunje na Gorenjskem

Na kraju je posredovala tudi policija, nujna medicinska pomoč in mobilna enota ekološkega laboratorija. Po zadnjih podatkih PU Kranj v požaru ni bil nihče telesno poškodovan. Zdravniško pomoč je potreboval le eden izmed gasilcev, ki se je nadihal dima.

Večji kosi saj

Krajani obveščajo, da so se zaradi požara in dima na širšem območju krajevne skupnosti (Zapuže, Zgoša, Begunje, Dvorska vas, Poljče) razširili večji kosi saj. Zaradi tega Krajevna skupnost Begunje priporoča previdnost pri uživanju pridelkov z vrtov – po možnosti jih naj ljudje pred uživanjem temeljito očistijo ali se jim za nekaj dni (do dežja) izognejo, so zapisali. Gasilci PGD Begunje na Gorenjskem so na facebooku pozvali lokalne prebivalce, naj zaprejo okna in se ne zadržujejo na kraju požara. Ko bodo razmere na kraju nesreče varne, bodo pristojni nadaljevali kriminalistično-forenzične preiskave.

Ob tem dogodku pa se je Krajevna skupnost Begunje na Gorenjskem upravičeno in na glas vprašala: če takšna industrija res sodi v neposredno bližino naseljenih območij in ali ne bi morala biti umeščena v za to predvidene industrijske cone.

V požaru je sicer nastala velika premoženjska škoda, vzrok požara še ni znan.

Električni čoln Seaway Greenline Hybrid. FOTO: Jaroslav Jankovič

Gorelo že leta 2007, takrat pod drugim imenom

Ni pa to prvi požar, do katerega je prišlo na tem območju. Aprila leta 2007 je zagorelo v prostorih podjetja Seaway v Begunjah na Gorenjskem, predhodnika Greenline Yachts.

Leta 2007 je tako izbruhnil obsežen požar, ki je po nestrokovni oceni, kot je tedaj poročal STA, povzročil za okoli sedem milijonov evrov škode. Požar je uničil proizvodno halo, štiri jadrnice (med njimi tri tipa Shipman 63), kalup za novo jadrnico Shipman 80, orodje in druge materiale. Poleg Seawaya so bile prizadete še tri druga podjetja, skupaj z dodatno škodo v višini okoli 100.000 evrov.

Na pogorišču nekdanjega Seawaya v Zapužah je ruski poslovnež Vladimir Zinčenko po stečaju podjetja uspešno zagnal proizvodnjo plovil Greenline, je pred leti poročal MMC. Začel je s sedmimi delavci, nato pa vztrajno rasel. Kot je navedeno na spletni strani podjetja Greenline, »je s predstavitvijo prvega hibridnega čolna leta 2008 Greenline povzročil spremembo v panogi izdelave čolnov in od takrat je blagovna znamka sinonim za nenehne inovacije v gradnji in oblikovanju čolnov. Naša vizija je nenehno oblikovanje prihodnosti odgovorne plovbe, s tem da smo najbolj inovativna in odgovorna znamka čolnov na svetu.« Plovila so narejena v Sloveniji, ponujajo pa edino celotno floto s tradicionalnim, hibridnim ali električnim pogonom na svetu. Kot navajajo, sicer še vedno ponujajo dizelske motorje.