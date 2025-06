Grški otok Hios: Požari pod nadzorom, gasilci ostajajo v pripravljenost

Obsežni gozdni požari, ki so v preteklih dneh izbruhnili na grškem otoku Hios, so pod nadzorom, poročajo grški mediji. Vendar pa gasilci ostajajo v pripravljenosti v primeru izbruha novih požarov na otoku. Grška civilna zaščita pa je danes opozorila, da tveganje za izbruh gozdnih požarov ostaja veliko tudi v drugih delih Grčije.

»Po treh dneh nepredstavljivega mučenja se je Hios danes prebudil brez aktivne požarne fronte,« je objavil otoški novičarski portal Politiskios. Na otoku, ki leži blizu obale Turčije, so sicer požgana velika območja.

Po besedah regionalnega guvernerja je zgorelo 6200 hektarjev, kar je približno sedem odstotkov celotne površine otoka.

Oblasti ob tem opozarjajo, da nevarnost še ni mimo. Na stotine gasilcev in prostovoljcev je še vedno na terenu, gasilska letala in helikopterji pa patruljirajo, da bi zajezili morebitne nove požare, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na Hiosu so v nedeljo skoraj istočasno izbruhnili trije požari, ki so zajeli gozdne površine in grmičevje. Zaradi požarov so evakuirali 17 vasi in sprejemni center za migrante.

Suša, vročina, veter

Grška agencija za civilno zaščito pa je sporočila, da tveganje za izbruh požarov zaradi suše, vročine in močnega vetra ostaja visoko tudi v drugih delih države. Previdnost je med drugim priporočljiva na južnem delu Peloponeškega polotoka, v okolici Aten ter na otokih Evbeja in Lezbos.