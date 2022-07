Požar pod nadzorom, a nevarnosti ni konec

Razmere na območju Renškega vrha nad Renčami, kjer se je včeraj razplamtel požar, so trenutno dobre, je potrdil poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, ki si je danes območje tudi ogledal. »Požar za zdaj držimo na mestu, zjutraj so bile informacije zelo dobre. Večjih žarišč za zdaj ni.« Kot je ponovil, se je že sinoči zdelo, da je požar pod nadzorom, potem pa so se razmere zaradi močnega vetra zelo poslabšale in so imeli ponoči gasilci velike težave, a jim je požar vendarle uspelo obvladati.

Kljub temu je še veliko dela, je dodal, saj je pogorelo okoli 400 hektarov površine, požar je bil dolg kar kilometer, na zahtevnem terenu, zato je tam več kot 400 gasilcev iz goriške in severnoprimorske, notranjske, gorenjske ter ljubljanske regije, navzoči so helikopterji Slovenske vojske in italijanski, včeraj so priskočili na pomoč tudi iz Hrvaške. »Hkrati obstaja nevarnost ostankov iz prve svetovne vojne, a pri tem gasilci sodelujejo s pirotehniki in znajo obvladati tovrstne situacije, zato k sreči ni bilo nesreč,« je povedal poveljnik gasilske zveze. Izjema je manjša opeklina gasilca, ki je bila edina poškodba.

FOTO: Dejan Javornik

Sušna in vroča poletja bodo čedalje pogostejša

Velika požarna ogroženost ta čas velja za Goriško in Obalo, pa tudi za Gorenjsko in Notranjsko, je mogoče preveriti na spletni strani Agencije RS za okolje. Kot je povedal meteorolog Branko Gregorčič, letošnje poletje res izstopa po visokih temperaturah in primanjkljaju padavin v zahodnem delu Slovenije, posebej na Primorskem. »Scenariji podnebnih sprememb žal kažejo, da bodo sušna in vroča poletja vse pogostejša, medtem ko se bo količina padavin pri nas v zimski polovici leta predvidoma povečala. Ker pa bo snežnih padavin manj, bodo lahko sušne razmere (podobno kot letos) nastopile že v začetku poletja.«

FOTO: Dejan Javornik

Na to se prilagajajo tudi na gasilski zvezi, je potrdil Franci Petek. Za požare v naravi nabavljajo primerno tehniko, hkrati pa usposabljajo gasilce. »Ravno ta čas poteka v Sežani tečaj za gašenje požarov v naravnem okolju. To so že izkušeni operativci, ki pridobivajo dodatno znanje za požare v naravi in gredo še danes pomagat na Kras.«

FOTO: Dejan Javornik

Kot je ocenil, imajo za zdaj solidno opremo za obvladovanje požarov, kakršen je tokratni, tudi posebno skladišče za Kras, »kjer je posebna oprema, da lahko tudi po tem terenu razvijemo cevi. Veliko pa uredimo z izpihovalniki.« To je hkrati območje, kjer je premalo vode, vendar imajo, kot je dodal sogovornik, dovolj cistern, da lahko pripeljejo več tisoč litrov vode. Za zdaj jim tudi gasilcev, čeprav je poletje čas dopustov, ne primanjkuje.

FOTO: Dejan Javornik