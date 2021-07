Pozitivno, a lahko bilo bolje

V nadaljevanju preberite:

Občutki so mešani, je odločitev komisije pospremil ekonomist Mojmir Mrak: »Na eni strani sem zadovoljen in vesel, da je bil načrt sprejet, saj bo Slovenija lahko začela črpati del teh evropskih sredstev, ki so na razpolago. To pomeni, da bomo takoj na začetku dobili 13 odstotkov (nekaj več kot 200 milijonov) v obliki avansa, kar bo zagotovo zelo koristno tudi za naše javne finance. Na drugi strani pa lahko samo ponovim majsko napoved, da bi bil zelo presenečen, če bi bila evropska komisija kritična do tega našega dokumenta.«