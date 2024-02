Poziv poslancem SDS, naj izjavijo, da ne bodo izstopili do konca mandata

Poleg razprave o kandidatih za evropske volitve je izvršilni odbor na današnji seji poslanski skupini SDS predlagal tudi, da zaradi vprašanj, ki jih na vodstvo stranke naslavlja članstvo – s čimer naj bi imeli v mislih Anžeta Logarja, ki se že dlje časa spogleduje z odhodom –, vsi člani poslanske skupine SDS v roku sedmih dni podpišejo izjavo, v kateri se zavežejo, da bodo do konca aktualnega sklica državnega zbora tako v državnem zboru kot izven njega delovali kot člani SDS in člani poslanske skupine SDS.

Kako se bo na poziv odzval Logar in morebiti še kdo od njegovih somišljenikov, zaenkrat še ni jasno. Doslej je sicer vztrajal, da nove stranke ne ustanavlja in njegova Platforma sodelovanja ni namenjena političnem udejstvovanju. Da pa je njegova želja izvajati politiko, ki sem jo zastopal v času predsedniške kampanje. Za zdaj to lahko počne v okviru poslanske skupine, ki ji pripada. »Kaj se bo zgodilo v dveh letih, pa ne moremo napovedati ne jaz, ne predsednik stranke, ne kdo drug,« je dejal v zadnjem intervjuju za Sobotno prilogo.