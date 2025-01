Dejan Kink: Helikopterjev ne bomo uporabljali za policijske naloge

Razpis za nakup dveh helikopterjev, ki naj bi bila namenjena za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP), je v javnosti vzbudil precej vprašanj, predvsem zaradi domnevno manjkajoče medicinske opreme. Posebej kritični do razpisnih pogojev so v stranki NSi. Prepričani so namreč, da bosta namenjena zgolj dopolnitvi policijske flote, sumijo tudi, da so razpisni pogoji prirejeni za točno določenega ponudnika. Zaradi sumov negospodarnega nakupa zahtevajo sklic nujne seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Projekt naj bi stal 50 milijonov evrov.

V zvezi z vprašanji, ki se porajajo ob nakupu dolgo pričakovanih helikopterjev, ki jih je obljubil tudi premier Robert Golob, sta danes izjavo za javnost podala predstavnika letalske policijske enote.

Vodja letalske policijske enote Dejan Kink je poudaril, da se v okviru razpisa kupujeta namenska helikopterja za izvajanje HNMP, ki ju ne bodo uporabljali za izvajanje policijskih nalog. »Za to ima policijska enota helikopterjev dovolj.« Pojasnil je tudi, da je znesek 50 milijonov evrov namenjen za celoten projekt HNMP, ki za nabavo helikopterjev predvideva tudi zaposlitev 28 oseb, njihovo usposabljanje in šolanje, vzdrževanje helikopterjev, adaptacijo baze na Brniku in gradnjo baze v Mariboru.

Helikopterje nujno poptrebujejo zlasti poleti, ko se v gorah zgodi ogromno nesreč. FOTO: GRS Radovljica

Tehnična specifikacija helikopterjev je prirejena zahtevam za tovrstno reševanje, je še poudaril. Namenskost helikopterja predvideva njegova kabina, ki ima ustrezno opremo – nosila, pritrdilna mesta za varno vpetje prenosne opreme, sistem stacionarnih kisikov, vitlo za dvig in spust dveh oseb ... »Helikopter bo opremljen po pravilih instrumentalnega letenja in za izvajanje nočnih operacij po pravilih vizualnega letenja. Ustrezno bosta povezana tudi z dispečersko službo zdravstva.«

Helikopterja naj bi imela možnost osmih sedežev, v tem primeru ne gre za reševanje poškodovanih oseb, ampak pomoč v primerih elementarnih nesreč. Helikopterja bi namreč lahko uporabili tudi v izrednih razmerah, ko je sprožen državni načrt za pomoč. »Takrat so aktivirani vsi helikopterji. Če se bo v takšnih trenutkih pojavila potreba po namenskem reševanju za HNMP, bosta helikopterja seveda temu tudi namenjena.«

Očitki so bili tudi, češ da helikopterja ne bosta v barvah reševalnih vozil, pač pa policije. Glede tega je Kink dejal, da v Sloveniji in EU ni predpisa, kakšne barve naj bi bil helikopter, razen za policijo. »Verjamemo, da je barva zadnja, ki je pomembna za ljudi, ki potrebujejo pomoč,« je dejal Kink.

Zavrnil je tudi navedbe, da preferirajo katerega ponudnika, razpis je po njegovem pripravljen tako, da lahko ponudbo pripravita oba evropska proizvajalca helikopterjev. Res pa je, da le eden zagotavlja poleg vzdolžnih tudi prečna nosila, kar je prednost dela z vitlo, ker poškodovanega lažje namestijo v helikopter. »Obe verziji sta certificirani in omogočata izvajanje vseh nalog.«

Med očitki NSi je tudi, da helikopterja glede na razpis ne bosta imela tako imenovanih sani, pač pa kolesa, kar bo otežilo pristajanje na razmočenem terenu ali v snegu. Pilot policijskega helikopterja Igor Podjed je pojasnil, da je pristajanje na mehki podlagi problem vseh helikopterjev, tistih na sankah ali tistih na kolesih, zato obstajajo dodatne smuči, na katere pristanejo. V javnem razpisu zahtevajo, da sta opremljena tudi z vitlo, po kateri se reševalna ekipa lahko spusti do ponesrečenca.