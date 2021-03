Poznanstvo Janše z osumljenci vzbuja sume o korektnosti preiskave

Se ponavlja Počivalškova zgodba?

Včerajšnje hišne preiskave priin drugih osumljencih, v Republiki Srbski tudi pri, so v javnosti zelo odmevale. Predvsem zato, ker ni nobena skrivnost, da je Snežič z zdajšnjim premieromv zaporu na Dobu navezal prijateljske odnose. Delu smo pred dnevi poročali , da se SDS ograjuje od sicer zaveznika Roka Snežiča, kar bi po mnenju nekaterih lahko bil signal, da se bo kaj hitro znašel pod drobnogledom kriminalistov.Njegove posle so namreč mediji večkrat izpostavili kot sumljive oziroma nezakonite. Tudi v Republiki Srbski, kjer je deloval zadnjih nekaj let, so ga pristojni označili za nevarnega družbi. Tamkajšnji mediji so poročali celo, da se je z umikom nazaj v Slovenijo izognil deportaciji.Prav poznanstvo Roka Snežiča in Dijane Đuđić z Janezom Janšo je takoj po hišnih preiskavah vzbudilo tudi namige, da bi znali biti osumljenci predčasno obveščeni.Po naših neuradnih informacijah je menda, nekdanji župan Zavrča in podjetnik, že nekaj dni pred hišno preiskavo iskal primernega odvetnika, pa tudi nekateri kriminalisti NPU so menda zaznali, da je bila Snežičeva žena nenavadno pripravljena na njihovih prihod.Pri tem gre spomniti na hišne preiskave prilanskega junija, ko so dan prej v nekaterih medijih točno napovedali čas hišnih preiskav in razkrili podatke iz sodne odredbe za hišno preiskavo.Ker ni dvoma, da je nekdo izdal zaupne informacije, na policiji še vedno poteka notranjevarnostni postopek. Ta, kot smo pred kratkim poročali, ni za zdaj prinesel še nobenih rezultatov. Naši viri na policiji pravijo, da jih, razumljivo, tudi ne bo, saj je bilo v interesu, da to pride v javnost, in krivca gotovo ne bodo izpostavili.Ali ima vodstvo policije tudi v tem primeru sume, da bi lahko zaupne informacije spet prišle do osumljencev, še ni jasno. Čakamo tudi odgovor, ali bodo uvedli notranjevarnostni postopek, če se to potrdi.