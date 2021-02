V Janševi SDS Roka Snežiča postavili na hladno

V nadaljevanju preberite:

V članku razkrivamo, zakaj sta se razšla nekdanja cimra na Dobu in kaj je pri dvojnemu doktorju prava – drugi doktorat je ubranil na banjaluški pravni fakulteti – zmotilo nekatere člane SDS. Rok Snežič je v zadnjem času sicer podal več kazenskih ovadb proti novinarjem, ki naj bi ga razžalili in tudi proti politikom. Zaradi njega pa se je v parlamentu minuli mesec razvnel besedni duel med predsednikom vlade Janezom Janšo in poslancem Levice Miho Kordišem.