Pozor, na ceste prihajajo otroci

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) in Policija sta vsako leto ob začetku šolskega leta bolj prisotni v okolici vrtcev in šol. Čeprav je prometna varnost pri vrtcih in šolah že nekaj let dobra, na Policiji opozarjajo, da je tudi tam še vedno težava prevelika hitrost voznikov. Ti se morajo prav v teh dneh zavedati, da se na ceste vračajo v prometu večkrat nepredvidljivi otroci. Starši naj se z otroki pogovorijo o prometnih predpisih, mlajši otroci pa naj imajo na cesti spremstvo.

»Dvignimo roke, gremo hitro čez cesto! Če se rdeča luč prižge, preden stopimo na cestišče, počakamo na naslednjo zeleno luč, tudi če je del skupine že šel čez,« je otrokom iz vrtca Anice Černejeve v Celju razlagal vodja oddelka za cestni promet na Policijski upravi Celje Elvis Alojzij Herbaj na začetku akcije AMZS Še 365 dni!, v kateri javnost opominjajo, da so na cesti tudi otroci. Letos bodo z dvajsetimi avto-moto društvi obiskali 24 lokacij po Sloveniji. Otrokom so predstavili, kako je treba pravilno prečkati cesto in kako se je treba vesti v prometu.

Herbaj je dejal, da je treba v prometu ravnati tako, kot pričakujemo, da bodo drugi ravnali z nami: »Starši, skrbniki otrok pa moramo biti zgled in spoštovati prometna pravila, biti tolerantni do drugih udeležencev v prometu, tudi če naredijo napako. To moramo pravočasno zaznati in se pravilno odzvati, otrokom pa povedati, kako naj bi v takih primerih ravnajo.« Herbaj je dejal, da je v neposrednih bližinah vrtcev in šol še vedno veliko preveč prekoračitev hitrosti: »Kadarkoli postavimo radarske meritve hitrosti, bomo gotovo našli nekaj voznikov, ki ne spoštujejo prometnih predpisov in vozijo precej hitreje, kot je primerno in dovoljeno. Vsak kilometer prek dovoljenega je lahko tisti dejavnik, ki povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt.«

Električni skiro raje ne

Otroci, starejši od sedem let, lahko gredo po zakonu v šolo sami, s kolesom se lahko sami odpeljejo, ko imajo opravljen kolesarski izpit. Herbaj priporoča, da imajo otroci do desetega leta spremstvo. Zadnje čase zelo popularni skiroji niso problematični, dokler je edini pogon otrokova noga, je še dejal Herbaj: »Pri električnem skiroju je dovoljena uporaba od 14. leta oziroma od 12. leta, če imajo otroci opravljen kolesarski izpit. Odsvetujem pa uporabo otrokom, za katerega starši niso prepričani, da je skiro sposoben obvladovati in tudi voziti, čeprav ima kolesarski izpit.«

Jesen prinaša tudi slabšo vidljivost, zato je treba za opaznost v prometu poskrbeti z odsevnimi telesi in svetlimi oblačili. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Generalni sekretar AMZS Jure Kostanjšek pa je dejal, da že več let ugotavljajo, da je prometna varnost pri vrtcih in šolah dobra: »To raven želimo ohraniti. Ne smemo dovoliti poslabšanja stanja, zato vsako leto ponavljamo te aktivnosti. Še več, naše sporočilo je, da to počnemo vse leto, ne samo nekaj dni ob začetku šolskega leta.«

AMZS voznike opozarja, da morajo biti pozorni na nepredvidljivost otrok. Priporočajo še, naj si vozniki namestijo brezplačno aplikacijo AMZS, ki z glasovnimi opozorili opozarja na bližino šol, voznik pa tako lahko takoj prilagodi vožnjo. Ker jesen prinaša tudi krajše, meglene in deževne dni, vse to pa tudi slabšo vidnost vseh v prometu, tako policija kot AMZS svetujeta uporabo svetlih oblačil in uporabo odsevnih teles.