NSi opozicijo povabila k sopodpisu interpelacije zoper ministra Poklukarja

V NSi so pripravili interpelacijo zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja in jo v sopodpis ponudili poslancem SDS ter nepovezanim poslancem Anžetu Logarju, Evi Irgl in Dejanu Kalohu. Interpelacijo lahko vloži 10 poslancev, zato NSi z osmimi poslanci potrebuje vsaj še dva poslanska podpisa. Odločitev pričakujejo v četrtek.

Predlog interpelacije prihaja po sodbi upravnega sodišča, ki je ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića. Tako v koaliciji kot opoziciji so v minulih dneh pričakovali odziv ministra za notranje zadeve Poklukarja. A ker slednji očitno ne bo odreagiral, so v NSi pripravili predlog interpelacije, je v torkovih Odmevih sporočil vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

O postopanju na vladni strani so na torkovem sestanku govorili tudi koalicijski partnerji. Dogovorili so se, da naj se glede navedb sodišča najprej izjasni uradniški svet in poda poročilo, nato pa bodo sprejemali nadaljnje odločitve glede sodne odločbe.

Upravno sodišče je namreč v upravnem sporu, ki ga je s tožbo sprožil neizbrani kandidat, sicer nekdanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav, pri postopku izbire generalnega direktorja policije ugotovilo kršitev postopka, to je pomanjkljivo obrazložitev sklepa posebne natečajne komisije.

Med očitki ministru pa je Cigler Kralj v torek izpostavil tudi »nepravilnosti in hude kršitve« v primeru varovanja vrhovne države tožilke in nakup stražarskih hišk za policiste.