Pravni temelji za prijaznejšo obravnavo otrok

V nadaljevanju preberite: Zaščita otrok, ki so kot priče ali oškodovanci udeleženi v kazenskem postopku, in njihova celostna obravnava sta med cilji vzpostavitve tako imenovane hiše za otroke po modelu Barnahus. Poslanci na tokratni seji državnega zbora obravnavajo zakonsko podlago, ki bo omogočila, da ta institucija po skoraj štirih letih priprav tudi zaživi. Prvo hišo naj bi, po sedanjih načrtih, odprli v Ljubljani, v njej naj bi potekala obravnava in tudi psihosocialna podpora za približno 170 otrok na leto, pozneje pa za več in tudi drugod.