Pravočasno odkrivanje in sistemsko spremljanje azbestoze

Najpomembnejši mejnik v delovanju Društva obolelih zaradi azbesta (Društvo OZA) je leto 2021, ko je društvo sicer praznovalo 25-letnico, obenem pa so začeli sodelovanje s Kliniko Golnik, ki je vzpostavila ambulanto za bolnike, izpostavljene azbestu.

V društvu, katerega predsednik je Hasib Brdar, se trudijo pomagati vsem, ki so bili izpostavljeni azbestu. Ker so čutili pomanjkanje sistemskega pristopa zdravstva do teh ljudi, so se spomladi 2021 najavili na obisk pri takratnem direktorju Klinike Golnik doc. dr. Alešu Rozmanu, ki je, kot pojasnjujejo v Društvu OZA, prepoznal problematiko in stisko ljudi. »Na sestanek je povabil tudi Katjo Adamič, dr. med., ki je odgovorna za to področje. In tako je z novembrom 2021 na Golniku zaživela ambulanta za paciente, ki so bili izpostavljeni azbestu.«

V društvu so se namreč nenehno srečevali z vprašanji, kot na primer: »Če sem leta delal z azbestom, ali mi po 30, 40 letih dela pripada pregled pljuč, slikanje CT? Če imam že desetletja postavljeno diagnozo azbestoza, ali bi bilo potrebno kakšno spremljanje?« Kot pojasnjujejo v društvu, je bilo namreč to prepuščeno posamezniku, ki se je velikokrat napotil do zdravnika, ko so bili simptomi že prehudi ali pa celo zdravnik ni prepoznal simptomov. »In tako smo, ko so pacienti dokončno prišli do ustreznega strokovnjaka, prevečkrat slišali vprašanje: Kje ste bili do sedaj? Če bi prišli prej, bi vam lahko pomagali.«

Redno spremljanje

V omenjeni ambulanti na Golniku redno sprejemajo na preglede paciente, izpostavljene azbestu. In kot pojasnjuje Lojzka Reščič, sekretarka Društva OZA, glede na izvide predpišejo ustrezno zdravljenje ali periodično kontrolo.

Prva skupina devetih pacientov je bila naročena na pregled 20. novembra 2021, od takrat pa delujeta dve štiriurni ambulanti na mesec, ena je namenjena Društvu OZA, druga pa za ostale napotitve. »Pregled vključuje pregled pri zdravniku – anamnezo in klinični status; spirometrijo z difuzijo in po potrebi še druge preiskave – rentgen in slikanje CT ter laboratorijske preiskave z namenom študije fibulin-3. Od novembra 2021 do novembra letos je bilo pregledanih že 200 pacientov iz vse Slovenije. Glede na diagnoze so bili nekateri napoteni na zdravljenje, drugim pa je bilo predpisano periodično spremljanje,« pravi Lojzka Reščič in dodaja, da Društvo OZA za svoje člane s pomočjo donacij tudi organizira prevoze na preglede na Golnik.

»Zdaj imamo končno vsi, ki smo bili izpostavljeni azbestu, možnost, da smo sistemsko spremljani ter da lahko bolezni pravočasno odkrijejo in začnejo pravočasno zdraviti. Kliniki Golnik in njenemu osebju se zahvaljujemo za strokovni, človeški in zelo prijazen pristop – pacienti se ne morejo načuditi, kako prijazno so sprejeti in kako organizirano vse poteka. Odzivi vseh udeležencev so izjemni,« še pojasnjujejo.

V društvu – ustanovitelj in dolgoletni predsednik Radivoj Velušček je za svoje delo prejel priznanje častni občan Občine Kanal ob Soči – še navajajo, da imajo v Desklah od lanskega leta tematsko pot Deskle, v katero so vključili številne zgodbe in društva iz njihovih krajev. Letos so vanjo vključili tudi Društvo OZA s posebno tablo in točko, ki je posvečena tudi žrtvam posledic izpostavljenosti azbestu.

Kako pomaga društvo

In kaj so cilji društva? Pomoč obolelim in svojcem ob spopadanju s hudimi boleznimi zaradi azbesta, podpora ob soočanju z diagnozo in svetovanje o zdravljenju. Kot pojasnjujejo, pomoč društva vključuje tudi svetovanje pri postopkih verifikacije bolezni in uveljavljenja pravic do odškodnin za vse oblike bolezni, ki so posledica azbesta.

Društvo sodeluje z medicinsko stroko pri raziskavah genskih dejavnikov, ki vplivajo na dovzetnost za bolezni ter na potek zdravljenja. »Zelo pomembno je informiranje članov in drugih o temah, povezanih z obolenji in zdravljenjem, zato društvo organizira predavanja strokovnjakov za področje azbesta v Sloveniji. In ker je redna rekreacija in pozitivno druženje velikega pomena za preprečevanje bolezni in koristna pomoč pri ponovnem vzpostavljanju kondicije po boleznih in terapijah, organizirajo tudi redne vadbe, pohode, rekreativni oddih ob morju in druženje članov.«