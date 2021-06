Še pred zaslišanji naznanila kaznivih dejanj

V nadaljevanju preberite:

Sumljivo naj bi bilo podajanje bančnih garancij in posredovanje, ki se je menda dogajalo v času nabav zaščitne in medicinske opreme. Robert Pavšič naj bi naznanil nekdanjega državnega sekretarja Aleša Cantaruttija in Andrejo Potočnik iz gospodarskega ministrstva ter upravo SID banke. Glede pravočasnosti, ustreznosti, sorazmernosti in drugih aspektov ukrepov v boju z epidemijo koronavirusa pa naj bi na prvi redni seji, ki bo 2. julija, najprej zaslišali sodnega izvedenca za epidemijo Ivana Eržena, ki je po nastopu vlade Janeza Janše kot vršilec dolžnosti krajši čas celo vodil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje.