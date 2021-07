Pred mejnim prehodom Gruškovje enajst kilometrov zastoja

Predor Log v smeri proti Gruškovju. FOTO: avtocestna kamera/DARS

Počitniški konec tedna je znova prinesel zastoje na cestah. Na podravski avtocesti med razcepom Draženci in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je 11-kilometrski zastoj, 14-kilometrski pa je na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji.Predor v tej smeri zaradi varnosti potnikov občasno zapirajo, poroča prometnoinformacijski center. Na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji je zastoj dolg približno dva kilometra.Prometnoinformacijski center poroča tudi o daljših čakalnih dobah za osebna vozila pri izstopu iz države na mejnih prehodih Dobovec, Gruškovje, Jelšane, Vinica, kjer se čaka več kot dve uri, na Dragonji pa od ene do dveh ur. Na Gruškovju, Jelšanah in Dragonji vzniki osebnih vozil čakajo na vstop v Slovenijo do ene ure. Čakalne dobe so tudi na drugih mejnih prehodih.Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru.Danes med 8. in 13. uro, na nekaterih primorskih cestah pa med 6. in 16. uro, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.Danes čez dan so napovedane nevihte z močnimi nalivi. Prilagodite hitrost vožnje in varnostno razdaljo. Ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano.Na podravski cesti je zaradi del zaprt izvoz Lancova vas iz smeri Maribora proti Gruškovju.