Pred politiko tri pomembne kadrovske odločitve

Pred poslanci je glasovanje o treh pomembnih kadrovskih odločitvah – o guvernerju Banke Slovenije, sodniku sodišča Evropske unije in varuhu človekovih pravic. Kot je znano, se je na prvi dve funkciji prijavilo po sedem kandidatov, zbiranje prijav za tretjo funkcijo pa se izteče šele sredi meseca. Kdo se je na pozive prijavil, skladno s prakso predsednice republike Nataše Pirc Musar iz njenega urada sicer ne sporočajo več javnosti, a večina imen neuradno pricurlja ob preverjanju podpore ali pa jih potrdijo sami. Razkrivamo: kdo so in komu kaže najbolje?