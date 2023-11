S pravičnejšim ocenjevanjem do osebne asistence

V nadaljevanju preberite:

»Potrebe po storitvah dolgotrajne oskrbe, ki bi omogočale posameznikom kakovostno življenje v skupnosti, so zelo velike. Trenutno stanje je žal takšno, da ranljive skupine prebivalstva – mladi do 18 let in starejši nad 65 let – nimajo niti približno primerljive podpore v storitvah, kot jih omogoča osebna asistenca,« pravi Marina Omahen, direktorica Zavoda za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje (ZRIPS).

Trenutno poteka postopek za spremembo zakona o osebni asistenci (ZOA). V predlogu novele ZOA je predvidena enotna vstopna točka za oceno potreb in pridobitev pravice do osebne asistence in do dolgotrajne oskrbe (DO). Starejši nad 65 let obdržijo že pridobljeno pravico do osebne asistence, vendar pa naj bi bila po 65. letu opravljena ponovna ocena: »Če bo komisija ocenila, da je uporabnik bolj primeren za storitve v dolgotrajni oskrbi, bi bilo najbolje, da bi zakonodajalec omogočil uporabniku, da ostane pri istem izvajalcu, ki bi lahko zagotovil preprost prehod med storitvami osebne asistence in dolgotrajne oskrbe oziroma bi mu uredil obseg pomoči, ki jo potrebuje in mu je priznana glede na ponovno oceno oziroma glede na spremembo vrste in obsega storitev, česar pa žal zakon ni predvidel oziroma tega ne omogoča.«