Predsednica sveta stranke Mirta Koželj odstopila s funkcije

Predsednica sveta stranke Gibanje Svoboda Mirta Koželj je odstopila s te funkcije, so za STA potrdili v stranki. Koželjeva, sicer tudi predsednica zdravstvenega sveta na zdravstvenem ministrstvu, naj bi se v luči težko pričakovane zdravstvene reforme tako povsem posvetila delu na tej funkciji. O njenem nasledniku bo svet stranke odločal v sredo. Koželjevo naj bi na čelu 77-članskega sveta, ki je najvišji organ stranke med kongresoma, nasledil mlajši kandidat oziroma kandidatka.

V Gibanju Svoboda pravijo, da je naslednik že izbran, imena pa ne želijo razkriti, ker bodo o njem svoje mnenje najprej povedali člani sveta. Ker gre za organ stranke, ki se sicer ne sestaja prav pogosto, je sicer razlog, da naj bi Koželjeva odstopila s funkcije zaradi preobremenjenosti, ker se bo v prihodnje posvetila zdravstveni reformi, malo verjeten.

Kakšna naj bi bila torej njena vloga v prihodnje, če bo zdravstveno reformo neposredno koordiniral predsednik vlade Robert Golob, ki je ustanovil tudi posebno delovno skupino, ki jo sestavljajo trije ministri ter drugi predstavniki vlade, hkrati pa naj bi se z ravni ministrstva k njemu preselil še strateški svet za zdravstvo, ki bo premierovo posvetovalno telo? Odziv Koželjeve bomo objavili takoj, ko ga dobimo. Vprašali smo jo tudi, ali še ostaja članica stranke, saj je v zadnjem času zgodilo nekaj izstopov razočaranih članov.

Svet stranke, ki ga po statutu sestavljajo člani vlade, izvoljeni na predlog stranke, poslanci DZ in evropski poslanci, člani izvršnega odbora stranke in do 25 predstavnikov, izvoljenih na kongresu, se bo tako v sredo sestal na Brdu pri Kranju, kjer bo pred tem potekal koalicijski vrh.

Ob volitvah novega predsednika oziroma predsednice sveta stranke bo na dnevnem redu sicer predvsem plan dela največje vladne stranke.

Kdo bo nasledil Koželjevo na čelu sveta stranke, ki je to funkcijo zasedala od ustanovitve Gibanja Svoboda januarja lani, bo tako znano po sredini seji sveta stranke, ko bodo člani sveta, kot predvideva tudi statut, novega predsednika oziroma predsednico sveta izvolili iz svojih vrst.