Novi predsednik državnega sveta je Marko Lotrič

Potem ko prejšnji teden državni svet v prvo za svojega predsednika ni izvolil nikogar, sta na nadaljevanju seje vnovič svojo kandidaturo oddala nekdanji minister za kulturo in predsednik državnega zbora Jožef Školč ter direktor družinskega podjetja Lotrič Meroslovje Marko Lotrič, ki sta nazadnje dobila največ glasov. Bojan Kekec se tokrat ni podal v boj, pač pa je poskusil Dejan Crnek, dosedanji ljubljanski podžupan.

Kot svojo prednost je izpostavil mednarodne izkušnje in se zavzel, da državni svet ne bi bil tako politično in ekonomsko opredeljen. Tako po njegovem mnenju ne bi bilo več vprašanj, ali državni svet potrebujemo.

Lotrič se je v samem nagovoru zahvalil za podporo ter navedel, da je ima, kot vse kaže, dovolj, a tajno glasovanje tega ni pokazalo. Dobil je sicer 18 glasov – za izvolitev je potrebnih najmanj 21 –, zato je moral vnovič v drugi krog, a tokrat s Crnkom, ki je prejel 12 glasov. Školč je dobil le osem glasov.

O novem predsedniku so državni svetniki znova odločali danes. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V drugem krogu je Lotrič le dobil 21 glasov, Crnek 13.

Novi predsednik državnega sveta se je v nagovoru še pred začetkom glasovanja zavzel za moč argumenta in ne za argument moči. Poudaril je tudi zakonodajno vlogo državnega sveta, torej da lahko predlaga zakonske pobude. Za to pa bo po njegovih besedah potrebno vzpostaviti tudi dobro sodelovanje z vodstvom državnega zbora in vlado.

Kakšne bodo prioritete državnega zbora pod njegovim vodstvom, ni želel govoriti, dejal je, da se bodo o tem dogovorili na kolegiju. Navedel pa je tudi, da bi se morali z enako mero zavzemati za interese manjših skupin, kot se za tiste večjih.

S takšnim ravnanjem pa bi po njegovem mnenju lahko opravili z argumenti, ki jih nasprotniki navajajo za ukinitev državnega sveta.

Školč je pojasnil, da se v preteklem tednu zaradi smrti v družini ni angažiral v prepričevanju, a da se vsem zahvaljuje za glasove že vnaprej.