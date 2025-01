Peter Štumpf prevzema vodenje koprske škofije

Umestitev novega koprskega škofa Petra Štumpfa bo jutri ob 10. uri v koprski stolnici. Danes se je predstavil medijem. »Prihajam v trepetu in z občutkom nemoči,« je dejal in pozneje pojasnil, da gre za ponižno držo, nikakor pa ne za strah. Kdo ga bo nadomestil v Murski Soboti, kjer je donedavna opravljal isto funkcijo, danes še ni bilo znano, je pa pričakovati odločitev v teh dneh.

Obenem se je s svoje funkcije zaradi dopolnjene starostne omejitve 75 let poslovil dosedanji koprski škof Jurij Bizjak, ki je vodil to škofijo zadnjih 15 let. V prihodnje ostaja še naprej znotraj koprske škofije, kjer bo prevzemal določene naloge, kot so podeljevanje zakramenta birme in druga opravila.

Štumpf je omenil, da novembrskega papeževega imenovanja na to mesto ni pričakoval, zato se nanj tudi ni pripravljal. Kot murskosoboški škof je bil znan po tem, da je ukinil birmanske botre, v javnosti se je tudi izpostavljal s pojasnjevanjem odklonilnih cerkvenih stališč do evtanazije in pravice samskih žensk do umetne oploditve.

Novi koprski škof je tudi podpredsednik Slovenske škofovske konference, ki je predlanskim v Kopru vodil Forum za dialog in mir na Balkanu, v duhu medverskega dialoga. Napovedal je, da se bo srečanje pod vodilom Skupne vrednote življenja za mir nadaljevalo tudi letos, in sicer 14. junija.

Rupnik ustvarja mozaike na Kitajskem in v Braziliji

Glede patra Marka Rupnika, ki ga bremenijo obtožbe o zlorabah redovnic in je po izstopu iz jezuitskega reda postal duhovnik v koprski škofiji, je Štumpf povedal, da bo sprejel vse, kar bo v zvezi z njim sprejel Sveti sedež. V Vatikanu so namreč pred kratkim zaključili preiskavo v zvezi s tem, sledila pa bo ustanovitev neodvisnega razsodišča, ki naj bi odločilo o tem primeru. Osebnega mnenja v zvezi z Rupnikom pa nima.

Novi in dosedanji koprski škof Peter Štumpf in Jurij Bizjak bosta sodelovala tudi v prihodnje. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Škof Bizjak je Rupnika sprejel v svojo škofijo, kot je danes razložil, zaradi dolgotrajnega poznanstva z njim, vendar je odločitev sprejel v sodelovanju s Svetim sedežem. S tem, ko se je Rupnik ponovno vključil v Katoliško cerkev, pa mu bodo lahko znotraj Cerkve tudi sodili za njegova dejanja, je pojasnil cerkveni tiskovni predstavnik Gabriel Kavčič. Na novinarsko vprašanje, kaj trenutno počne pater Rupnik, pa smo izvedeli, da kot misijonar ustvarja mozaike po vsem svetu, kar je pravzaprav njegovo delo. Trenutno je v Braziliji, pred tem pa je deloval na Kitajskem.

Prva škofovska opravila

Škof Štumpf bo v nedeljo, 2. februarja, daroval sveto mašo v konkatedrali Kristusa Odrešenika v Novi Gorici. Z redovnicami in redovniki pa bo istega dne popoldne maševal na Sveti gori. Njegov prvi pastoralni obisk v novi škofiji bo v torek, 4. februarja, in sicer na Škofijski gimnaziji Vipava.