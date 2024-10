Preiskava se s SDS širi na Konkretno in Našo deželo

Člani preiskovalne komisije, ki se ukvarja z domnevno nezakonitim financiranjem političnih strank pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami, so se včeraj soglasno strinjali, da bodo preiskavo razširili – doslej so se bolj ali manj ukvarjali s SDS, zdaj pa naj bi ta na željo Gibanja Svoboda ustanovljena preiskovalna komisija pod drobnogled vzela še stranki Konkretno, ki jo je vodil Zdravko Počivalšek, in Naša dežela, ki jo je vodila Aleksandra Pivec.

Obe stranki sta sicer ostali pred parlamentarnim pragom, kar je prvak SDS Janez Janša, ki je tako ostal brez partnerjev za sestavo četrte vlade, pripisal tudi temu, da se je Pivčeva s svojo stranko odločila za samostojen nastop, s katerim je zbrala le 17.846 glasov. Če bi te prišteli glasovom strank Konkretno, Zeleni, SLS, NLS in NS s skupno listo Povežimo Slovenijo, bi že prestopili parlamentarni prag.

Ves čas so omenjeni imeli podporo SDS in njihove medijske mreže, zato se je o širitvi dela preiskovalne komisije ugibalo že od njene ustanovitve. V podjetjih, ki jih po naših informacijah omenja sklep o širitvi akta preiskave, pa se zdi, da bo poleg obvodnega financiranja, ki so ga menda pred tem že zaznali pri SDS, pod drobnogledom tudi morebitno financiranje strank iz tujine oziroma podrejanje tujim interesom.

»Po moji oceni je ta sklep o širitvi akta preiskave utemeljen v ugotovitvah iz vmesnega poročila, predvsem v delu vmesnega poročila, ki se dotika financiranja Janševih politično-medijskih projektov z madžarskim denarjem. Morda je javno premalo poudarjeno, da smo že v tem vmesnem poročilu ugotavljali, da gre pri medijih Nova24 in Demokracija za politične projekte ene od političnih strank in da je prav zato financiranje teh medijev oziroma podjetij, ki jih izdajajo, iz madžarskega proračuna prek Orbánovega medijskega sistema Kesma, povsem v nasprotju z določili zakona o financiranju političnih strank, saj je lahko tako financiranje političnih projektov strank – financiranje stranke. To pa je nezakonito,« pravi Mojca Šetinc Pašek, prejšnja predsedujoča in prvopodpisana pod zahtevo za preiskovalno komisijo, ki je morala podati soglasje k razširitvi preiskave, ki jo na zahtevo Gibanja Svoboda zdaj vodi Tamara Vonta.

Tako Konkretno kot Naša dežela zdaj bolj ali manj životarita. Stranka Pivčeve ima še 450.000 evrov minusa in blokirane račune. Počivalšek pa je vodenje stranke predal Janezu Demšarju, vseeno pa politično ni povsem neaktiven: lani je v strokovnem svetu SDS prevzel odbor za gospodarski razvoj in tehnologijo, potrdil pa nam je tudi, da je bil povabljen k vsebinski razpravi o nekaterih temah, ki jih obravnava razvojna iniciativa Marka Lotriča, predsednika državnega sveta, ki se spogleduje z ustanovitvijo nove stranke. Pri tem naj bi mu po naših informacijah pomagali tudi nekateri nekdanji člani stranke Konkretno.