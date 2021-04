Preiskovalci NPU obiskali predsednika nadzornega sveta STA

Predsednik nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA)je za STA potrdil, da so ga v četrtek na njegovem domu obiskali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). »Do pogovora še ni prišlo. Poudarjam, da imam veliko zaupanje v delovanje pravne države in s tem tudi neposredno v delovanje NPU,« je zapisal Terčelj.O četrtkovem obisku preiskovalcev NPU pri Terčelju danes poroča časnik Dnevnik, za katerega so aktivnosti NPU potrdili na generalni policijski upravi. »Na podlagi prejete prijave preiskovalci NPU vodijo predkazenski postopek za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Več podatkov vam ne moremo posredovati zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka,« so navedli na policiji.Kot so zapisali, pa so jim na generalni policijski upravi zatrdili, da so prejeli tudi konkretno prijavo suma kaznivega dejanja in da preiskava torej ne poteka (le) na podlagi sklepa vlade. Vlada je namreč marca nadzornemu svetu STA predlagala razrešitev direktorjater sprejela sklep, naj notranje ministrstvo preveri, ali ravnanja direktorja STA Bojana Veselinoviča vsebujejo elemente kaznivih dejanj. Predlagala je tudi nadzor inšpektorata za delo. Predstavniki inšpektorata za delo so nekaj dni kasneje nadzor na STA tudi opravili, pri čemer so pojasnili, da nadzor opravljajo po uradni dolžnosti.Veselinovič je sicer v ponedeljek vladi v dopisu in javno sporočil, da ji kot edinemu družbeniku STA omogoča dostop do vseh poslovnih knjig in spisov. Pozival jo je tudi, naj pisno sporoči, komu in na kakšen način naj se omogoči dostop do želene dokumentacije. Kot je zapisal, je v soboto minil 100. dan, odkar STA ni dobila niti evra za opravljeno javno službo v letošnjem letu.