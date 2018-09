Prekmurci dočakali prvo dejanje prometne odrešitve

Vzhodna obvoznica do leta 2020

20

milijonov evrov bosta skupaj stali murskosoboška južna in vzodna obvoznica

Murska Sobota – Po več letih čakanja so v Murski Soboti včeraj namenu končno predali južno obvoznico, ki bo središče mesta, predvsem Industrijsko, Panonsko in Lendavsko ulico, razbremenila tranzitnega prometa in poleg tega omogočila hitrejši in varnejši dostop iz mesta do avtoceste.Po prvotnih načrtih bi morala biti obvoznica odprta že pred tremi leti. Zanjo je vlada denar zagotovila leta 2013, ko bi se morala začeti tudi gradnja, a se je nato zapletlo pri izbiri izvajalca, tako da so dela na trasi začela šele leta 2016. Skupaj z 2,7 kilometra obvoznice so zgradili še nadvoz čez železniško progo in tri križišča. Investicija je vredna približno šest milijonov evrov, pri čemer je EU zagotovila dobrih pet milijonov evrov, razliko pa republiška direkcija za infrastrukturo in Mestna občina Murska Sobota.Z odprtjem južne obvoznice je bil narejen šele prvi korak do spremembe prometnih razmer v Prekmurju. Sledila bo gradnja vzhodne obvoznice, ki bo bolje povezala Goričko in industrijsko cono z avtocesto ter dodatno razbremenila promet v mestnem središču. Investicija v južno in vzhodno obvoznico je skupaj vredna več kot 20 milijonov evrov.Z dokončanjem vzhodne obvoznice predvidoma do leta 2020 bo tako omogočen hitrejši, enostavnejši in varnejši dostop do avtoceste, kar je pomembno predvsem za podjetja v industrijski coni. V podjetju GMT pojasnjujejo, da so svoj novi logistični center na vzhodni del mesta postavili tudi zaradi načrtovanih obvoznic.»Velika pridobitev za podjetje bo dokončanje vzhodne obvoznice, ki bo pomenila neposredno navezavo logističnega centra na avtocesto, posledično pa bo razbremenila Panonsko, Industrijsko in Noršinsko ulico naših tovornih vozil«.