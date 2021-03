Premestili vodjo koprskih kriminalistov

Dean Jurič je vodil koprske kriminaliste od leta 2009 in velja za zelo izkušenega na svojem področju. Na Policiji pojasnjujejo, da gre za logičen in pričakovan kadrovski ukrep, nikakor pa ne za politično odločitev. Sam Jurič za komentar ni bil dosegljiv.



Pri svojem delu je bil Jurič večkrat tarča političnih napadov – pri tem gre omeniti nekdanjega poslanca Srečka Prijatelja in prvaka Slovenske nacionalne stranke Zmaga Jelinčiča, pa tudi nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča. Pod Juričem so kriminalisti vodili tudi postopek v zvezi s prijavo suma nepravilnosti glede nakupa parcel nad Ankaranom, v kar sta bila vpletena Popovič in minister za notranje zadeve Aleš Hojs (sum so sicer pozneje zavrgli). Kot so pisale Primorske novice, pa naj bi njegovo zamenjavo že lani, med obiskom v Kopru, napovedal državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler. O tem smo slednjega želeli tudi povprašati, a odgovora nismo dobili.

Avtocestna policija potrebuje izkušenega človeka

Na Policiji so izpostavili, da želijo ob ustanovitvi Avtocestne policije okrepiti tudi nadzor na področju preiskovanja in zatiranje kriminalitete. »Dejstvo je, da avtocestno omrežje za izvajanje svojih aktivnosti uporabljajo tudi kriminalne združbe, in sicer tako za prevoz, transport blaga, ki izvira iz kaznivih dejanj, kot tudi za izvrševanje kaznivih dejanj. Policija si že dolga leta prizadeva, da bi na tem področju bila učinkovitejša,« so navedli. Ob tem so dodali, da za to delo potrebujejo človeka z bogatimi izkušnjami, organizacijsko sposobnostjo in vzpostavljeno mrežo znotraj kriminalistične policije, čemur Jurič - kot novi vodja avtocestnega kriminalističnega oddelka - ustreza.

