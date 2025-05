Zakon o zapiranju rudnika in zakon o prestrukturiranju bosta sprejeta letos

V nadaljevanju preberite:

Minister za kohezijo Aleksander Jevšek ter minister za naravne vire in prostor Jože Novak sta na forumu o prihodnosti rudarjev v Šaleški dolini napovedala, da bosta zakon o postopnem zapiranju še zadnjega premogovnika pri nas in zakon o prestrukturiranju regije sprejeta še letos. Še prej se obeta sprejetje pokojninske reforme, ki rudarje še dodatno skrbi. Ministri, na forumu je bil tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, so poudarili, da bo morala veliko narediti regija sama.

S strategijo za izstop iz premoga, ki jo je sprejela prejšnja vlada v začetku leta 2022, je bila začrtana letnica konca rudarjenja leta 2033. Toda v Šaleški dolini še vedno vznemirja lani sprejet interventni zakon, po katerem bo država javno gospodarsko službo za zagotavljanje toplotne energije iz Teša, ki je edini kupec Premogovnika Velenje (PV), plačevala do aprila 2027. Nekatere zato skrbi, da bo vsega konec spomladi 2027.

Namestnika vodje odkopa, ki ima dvanajst let delovne dobe, skrbi, ali bo dočakal upokojitev v Premogovniku Velenje. »Do zdaj sem imel na srečo le nekaj lažjih poškodb. Zlomljen prst, prebito brado, zamaknjeno vretence, samo upam lahko, da ne bo kakšne hujše in bom lahko nadaljeval delo do upokojitve. Kako si predstavljate pravičen prehod za mojo generacijo in mlajše? Ali pričakujete, da si bom plačal šolanje ob delu, da bom ob triizmenskem delu, ob majhnih otrocih sposoben opraviti izobraževanje? Imate kakšno drugo rešitev? Kakšna je naša ­prihodnost?«