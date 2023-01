Preobrazba socialistične stranke v prosistemsko

V nadaljevanju preberite:

Novi minister Simon Maljevac je drzno napovedal, da z vzpostavitvijo ministrstva za solidarno prihodnost Levica izpolnjuje vsebine iz svojega predvolilnega programa in koalicijske pogodbe.

Ministrstvo za solidarno prihodnost se bo ukvarjalo z ekonomsko demokracijo, zagotavljanjem pravic do stanovanj in dolgotrajno oskrbo, kar so bile tri ključne teme stranke v predvolilni kampanji na lanskih parlamentarnih volitvah, na katerih je Levica dosegla svoj najslabši volilni rezultat. Prepričali so 4,46 odstotka volivcev.

»Levica je dosegla slab rezultat na volitvah in ni jeziček na tehtnici v koaliciji. S to popotnico se verjetno ni mogla dogovoriti za nič drugega kot to, da bo vsaka stranka imela svoj program v svojih resorjih,« meni sociolog in politični analitik dr. Gorazd Kovačič ter dodaja, da je to za majhno stranko, kot je Levica, lahko tudi plus.