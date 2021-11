Preveč pomanjkljivosti, da bi hiteli s sprejetjem zakona

V nadaljevanju preberite:

Kljub pozivom opozicije, naj se o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi opravi javna predstavitev mnenj, saj se z njim postavljajo temelji pomembne sistemske ureditve, hkrati pa je na osnutek ministrstva za zdravje veliko pripomb, bodo o njem poslanci v drugem branju odločali že v sredo, in to na izredni seji.

Parlamentarni odbor za zdravstvo je, ob obstrukciji Levice, SD, SAB in LMŠ zaradi kršenja poslovnika glede trajanja seje, potrdil več amandmajev koalicije – začetek uporabe zakona so zamaknili v leto 2023, posebej pa so določili, da bodo slepi še naprej prejemali dodatek za pomoč in postrežbo, če ne bodo deležni storitev dolgotrajne oskrbe.