Pri izterjavi kazni tujcem smo učinkoviti

Ker Slovenija velja za tranzitno državo, vsako leto pa jo obišče tudi vse več turistov, nas je zanimalo, kako pristojni državni (in občinski) organi ukrepajo v primerih, ko tujci po naših avtocestah in hitrih cestah potujejo brez elektronske vinjete ali denimo nepravilno parkirajo vozila oziroma prekoračijo dovoljene hitrosti. Na Darsu, policiji in ljubljanskem mestnem redarstvu pravijo, da tujce v večini primerov sankcionirajo že na terenu. Za izvršitve odločb iz cestnoprometnih prekrškov pa je pristojno Okrajno sodišče v Celju