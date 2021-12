Pri nakupu stanovanja naj bo kakovost na prvem mestu

Potem ste na pravem mestu, saj vam v nadaljevanju zaupamo, kako zelo pomembno je, da ste pri izbiri stanovanja pozorni na kakovost gradbenih materialov.

Kakovost je pomembna že pri rutinskih, vsakodnevnih nakupih, pri nakupu stanovanja pa je še bolj bistvena. Nakup stanovanja je dolgoročna naložba, ki se vam obrestuje še za naslednje rodove, in nihče si ne želi oken menjavati že po nekaj letih ali pa velike količine denarja vlagati v prenovo zunanjosti stanovanjskega kompleksa. Kako se torej prepričamo, da je stanovanje (in celotna zgradba) zares kakovostne gradnje?

Nujno preverite kakovost kompleksa – tudi oken

Nekakovostna okna pri nekaterih novogradnjah so velikokrat glavni krivec za veliko izgubo toplotne energije. Ravno zato pri izbiri novega stanovanja preverite tudi kakovost oken. Prepričajte se o kakovosti gradnje, saj lahko pri zgradbah s slabimi okni veliko denarja namenite proizvajanju toplotne energije in obsežnejšemu vzdrževanju.

Ker je izbor kakovostnega materiala izjemno pomemben, so v skladu z najvišjimi standardi grajena vsa stanovanja v kompleksu Schellenburg. Vsa okna imajo 30-letno jamstvo in so izdelana iz prvovrstnih materialov, tako pa je poskrbljeno tudi za čim boljši izkoristek toplotne energije. Prav tako imajo skoraj vsa okna, ki nimajo direktnega izhoda na zunanjo površino stanovanja, predvidena francoske balkone, s čimer je dodatno omogočen dostop svetlobe v prostor. Ker imajo okna kar tri desetletja jamstva, bi lahko rekli, da boste prej odplačali kredit, kot bo poteklo jamstvo na okna.

Tudi kakovost fasade šteje

Ko si ogledujete stanovanje, morate biti izjemno pozorni tudi na kakovost zunanje fasade, saj ta nima zgolj lepotnega učinka. Se sprašujete, zakaj? Tako kot okna tudi kakovostna fasada poskrbi za boljši izkoristek toplotne energije, hkrati pa se z dobro fasado izognete visokim stroškom obnavljanja objekta.

Ker je v stanovanjih Schellenburg kakovost na prvem mestu, je ta zagotovljena tudi pri fasadi.

Fasada je iz praktično večnega kamna ali izredno trdnega in odpornega steklobetona, celotna gradnja pa je v skladu z merili vodilnega svetovnega certifikata za trajnostno projektiranje in gradnjo Breeam. Premium stanovanja si lahko zagotovite že za od 5.583 €*/m².

FOTO: Schellenburg

Dobra naložba ni le tista, ki čez leta zagotovi rast vloženih sredstev. Dobra naložba je tudi tista, ki z leti ne zahteva (pre)visokih sredstev in seveda skrbi zaradi popravil ter vzdrževanja. Odločite se za stanovanje v kompleksu Schellenburg, kjer je kakovost na prvem mestu, in si zagotovite bivanje v objemu naše prestolnice. Prav tako pa si zagotovite tudi 24-urni “concierge service”, ki poskrbi, da vam bo res lagodno. Več informacij lahko najdete tukaj.

*Cena je brez DDV in izračunana na primeru stanovanja z ložo in shrambo skupne stanovanjske površine 83,33 m².

Naročnik oglasne vsebine je Tivoli d.o.o.