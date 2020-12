Pri Počivalšku ocenjujejo, da je Erjavec zgodovina

V nadaljevanju preberite:

Računsko sodišče je včeraj revidirancem, med drugim tudi gospodarskemu ministrstvu, poslalo osnutek revizijskega poročila o nabavah zaščitne opreme v spomladanskem valu epidemije. Velika pričakovanja, kako bo dokument zamajal SMC, se za zdaj niso uresničila. »Politične zgodbice, povezane s konstruktivno nezaupnico in napovedano instrumentalizacijo preiskave za rušenje vlade, so nesprejemljive,« je zadevo komentiral prvak SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je včeraj tudi svetu stranke predlagal, da ostanejo del Janševe koalicije. Po skoraj šesturni razpravi so po naših informacijah nato tudi podprli sklep, da svet stranke ne podpira Erjavca za mandatarja za sestavo vlade. Slednje so nekateri naši sogovorniki razumeli kot možnost, da bi lahko kdaj v prihodnje podprli koga drugega, saj so nenazadnje izglasovali tudi sklep, da bo SMC še naprej povezovalen člen političnega prostora ...