WHO: Samo prepovedi v boju proti pandemiji niso učinkovite

8.15 Potrebnega je več za sodelovanlje ljudi v boju proti pandemiji

7.05 En udeleženec na 20 kvadratnih metrov

Še vedno se lahko zbere največ deset ljudi. FOTO: Jure Eržen/Delo

7.01 Voditelji EU o okrevanju po pandemiji

Evropski voditelji bodo iskali rešitve za okrevanje po pandemiji. FOTO: François Lenoir/Reuters

Samo prepovedi v boju proti pandemiji covida-19 niso učinkovite, je opozoril generalni direktor evropskega dela Svetovne zdravstvene organizacije. »Utrujenost od pandemije,« bi bilo treba resneje jemati in razumeti, zakaj ljudje v pandemiji delujejo, kot delujejo, je opozoril.Treba bi bilo storiti več za sodelovanje ljudi v boju proti pandemiji in za zmanjševanje tveganj, ne pa zgolj uvajati prepovedi in vzeti na znanje njihove stiske, je opozoril Kluge na videokonferenci združenja avstrijskih psihologov (BÖP).Številne države že od začetka prvega vala stavijo predvsem na prepovedi in kaznovanja za upoštevanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Samo v Avstriji so od septembra lani izrekli več kot 40.000 glob zaradi neupoštevanja odlokov.Po drugi strani je malo razumevanja za nenehen stres, ki ga doživljajo ljudje, bodisi zaradi strahu pred izgubo službe bodisi zaradi dela od doma in hkratne skrbi za otroke. Poleg tega še družbena izoliranost in številne druge nevšečnosti povzročajo pri vse več ljudeh neke vrste izgorelost zaradi covida-19 in s tem povezane posledice. Na to je opozorila tudi predsednica BÖP. Kot je dejala, je tretjina ljudi depresivnih, 28 odstotkov pa anksioznih. »Poraslo je nasilje. To pa zadeva predvsem nas ženske,« je opozorila.Te psihične težave so obremenjujoče tudi za svojce in so kontraproduktivne v boju proti pandemiji, je k temu dodal Hans Kluge.»Veliko ljudi je preobremenjenih zaradi te pandemije. Utrujenost zaradi pandemije je odziv na dolgotrajne negativne pritiske na njihovo življenje. In to vpliva na spoštovanje omejevalnih ukrepov,« je dejal Kluge in opozoril, da na področju javnega zdravja sto let ni bilo takšnih izzivov.Za organizirane javne prireditve in shode v zaprtih prostorih se z današnjim dnem spreminja omejitev, ki je doslej dovoljevala enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov, po novem pa je dovoljen en udeleženec na 20 kvadratnih metrov. Še vedno pa se lahko zbere največ deset ljudi.Enake omejitve od danes veljajo pri kolektivnem uresničevanju verske svobode in ponujanju kulturnih storitev. Tudi v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvajajo dejavnost ponujanja storitev knjižnic, arhivov, muzejev in galerij končnim uporabnikom oziroma javne kulturne prireditve, velja omejitev enega udeleženca na 20 kvadratnih metrov.Vlada je v odlokih o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode ter o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom spremenila tudi določbe o priznavanju dokazil negativnega rezultata testa na novi koronavirus. Tako se kot ustrezna odslej štejejo dokazila, ki so bila izdana v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu ali ZDA, pa tudi Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji.Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier, se bodo danes v portugalskem Portu sestali na socialnem vrhu, ki bo posvečen konkretnim ukrepom za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic na poti do okrevanja po krizi zaradi pandemije covida-19. Po decembrskem vrhu bo prvič, da se bodo voditelji znova srečali v živo.Evropski steber socialnih pravic so razglasili na zadnjem socialnem vrhu v švedskem Göteborgu pred skoraj štirimi leti. EU se je medtem znašla v primežu pandemije covida-19 in se sooča s posledicami krize, ki je močno posegla tudi na socialno področje.Portugalsko predsedstvo EU želi, da bi socialni vrh v Portu dal nov politični zagon evropskemu stebru socialnih pravic in učinkoviti uresničitvi njegovih načel. To bi pripomoglo k uspešnemu okrevanju ter lažjemu in pravičnejšemu prilagajanju na zeleni in digitalni prehod, dveh ključnih prioritet EU.Predstavniki držav članic in evropskih institucij, socialni partnerji in civilna družba naj bi tako okrepili zaveze za uresničitev akcijskega načrta za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic.Evropska komisija je marca predstavila akcijski načrt, ki določa konkretne ukrepe za nadaljnje izvajanje načel stebra. V njem je opredelila vrsto pobud in določila tri glavne cilje, ki naj bi jih do leta 2030 dosegli na ravni EU na področju zaposlovanja, znanj in spretnosti ter socialne zaščite.Tako naj bi bila stopnja zaposlenosti v EU vsaj 78-odstotna, vsaj 60 odstotkov odraslih pa naj bi se vsako leto udeležilo usposabljanj. Število ljudi, izpostavljenih tveganju revščine ali socialne izključenosti, naj se zmanjša za vsaj 15 milijonov, vključno s petimi milijoni otrok.