Prihajajo obilne padavine, grozi naraščanje hudournikov

Na Agenciji za okolje (Arso) pričakujejo od noči na četrtek do petka zjutraj obilnejše padavine. Nastajale bodo nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. V noči na četrtek bodo ob nevihtah z močnimi nalivi hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v zahodni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod, predvsem v osrednji in severni Sloveniji.

Verjetna so razlivanja posameznih hudourniških vodotokov ter poplave padavinske in zaledne vode. Ob dolgotrajnejših nalivih so možne poplave ob hudourniških vodotokih in manjših rekah. Verjetnost za ta pojav je sprva večja na Vipavskem, na območju Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja in na Gorenjskem, dopoldne in čez dan pa tudi v osrednji in severni Sloveniji.

Sredi dneva bodo temperature od 11 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa hitro hladilo. Meja sneženja se bo v noči na petek ponekod na severu države spustila do nadmorske višine okoli 1400 metrov.

V petek bo, kot napovedujejo na Arsu, oblačno. Padavine bodo čez dan slabele in popoldne večinoma ponehale. Tudi burja na Primorskem bo slabela, bo pa hladno.

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem ponekod na severu in vzhodu bo lahko občasno rahlo deževalo.