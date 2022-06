Prihodnost je v javnem interesu

V nadaljevanju preberite:

Pronicljivi opazovalci in kritiki ekonomskega individualizma in ideologije neoliberalizma kar nekaj časa opozarjajo, da si najpremožnejši igralci na globalnem trgu ob nezmernem bogatenju in kopičenju ekonomske moči prilaščajo še ključne vzvode javne oblasti in političnega upravljanja družbe. S tem sistematično spodkopavajo temelje nacionalnih ekonomij, stabilnost mnogih držav in demokratični svetovni red. Politika, ki jih pri tem servisira, zaslepljena od blišča gospodarske rasti, šele sluti, kako s to monopolizacijo ekonomske in politične moči sama izgublja tla pod nogami.