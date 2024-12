Burja se je umirila, primorska avtocesta spet normalno prevozna

Zaradi burje skozi predor Kastelec je bila primorska avtocesta od četrtka popoldne zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Obvoz je bil po vzporedni regionalni cesti med obema priključkoma, poroča prometnoinformacijski center.

Burja se je zdaj umirila. Primorska avtocesta je med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani ponovno odprta in normalno prevozna.

Danes bo pretežno jasno, po napovedi Agencije RS za okolje bo na Primorskem še pihala šibka burja.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col-Črni Vrh-Godovič. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, velja v času novoletnih praznikov med 8. in 22. uro v nedeljo, 29. decembra, ter v sredo in četrtek, 1. in 2. januarja 2025.