Primož Gorkič v drugem poskusu le izvoljen za vrhovnega sodnika

Državni zbor je v drugem poskusu profesorja na ljubljanski pravni fakulteti Primoža Gorkiča izvolil na funkcijo vrhovnega sodnika. Tokrat je za njegovo izvolitev glasovalo 45, proti pa 34 poslancev.



DZ je o Gorkičevi kandidaturi odločal že julija, a ga tedaj niso podprli. Za njegovo izvolitev je namreč glasovalo 36 poslancev, proti pa jih je bilo 38. Tedaj so ga podprli poslanci LMŠ, SD, SAB, SMC in poslanca narodnih skupnosti, v Levici pa so se vzdržali. Tokrat so se poslanci Levice odločili, da bodo kandidata podprli. Za Gorkiča je tako glasovalo 45 poslancev LMŠ, SD, SAB, SMC, Levice in narodnih skupnosti, proti pa je bilo 34 poslancev SDS, NSi in Desusa, medtem ko so se v SNS glasovanja vzdržali.



Gorkiča je za funkcijo vrhovnega sodnika predlagal sodni svet, ki se je po prvotni zavrnitvi kandidata v DZ odločil, da ga predlaga znova.

V SDS znova proti

Njegovo imenovanje so sicer danes želeli preprečiti poslanci SDS. Vodja poslanske skupine Danijel Krivec je namreč opozoril, da po nekaterih informacijah Gorkiču danes poteče naziv izredni profesor, saj naj ne bi izpolnjeval meril za ponovno izvolitev v naziv. S tem naj Gorkič ne bi izpolnjeval pogojev za izvolitev na funkcijo vrhovnega sodnika. Zato je Krivec predlagal, da glasovanja danes ne opravijo in naj izpolnjevanje pogojev preveri zakonodajno-pravna služba.



A se je izkazalo, da te informacije ne držijo. Predsednik DZ Igor Zorčič je namreč vmes od strokovnih služb pridobil dva dokumenta, ki dokazujeta, da je bil Gorkič novembra letos ponovno izvoljen v naziv izrednega profesorja.



DZ je danes sprejel tudi sklep, s katerim je ugotovil, da je članu programskega sveta Radiotelevizije Slovenija Igorju Prodniku prenehal mandat. Prodnik je namreč sam podal odstopno izjavo.



Med mandatno-volilnimi zadevami so poslanci potrdili tudi spremembo v vodstvu koalicijske parlamentarne preiskovalne komisije o nakupu zaščitne opreme. Odslej jo bo namesto poslanke Alenke Jeraj vodila njena strankarska kolegica Suzana Lep Šimenko.

