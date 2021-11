Prišleki z območij z omikronom brez izjem v karanteno

7.10 EU omejuje potovanja iz držav južne Afrike

Potem ko sta v četrtek Velika Britanija in Izrael kot prva napovedala omejitev potovanj iz držav južne Afrike, kjer so nedavno potrdili novo skrb vzbujajočo različico koronavirusa omikron, so jima v petek sledile še številne druge, tudi evropske države.

Države članice EU so se zaradi nove različice v petek dogovorile, da začasno omejijo vsa potovanja iz sedmih držav z območja južne Afrike - Bocvane, Esvatinija, Lesota, Mozambika, Namibije, Južne Afrike in Zimbabveja. Za potnike iz teh držav naj bi odslej veljala stroga pravila karantene in testiranja. Kot so za tuje medije pojasnili v Bruslju, gre za omejitev in ne prepoved potovanj, predvsem zato, da se omogoči vrnitev državljanov in prebivalcev EU s prizadetega območja.

Dogovor o tem so države članice unije dosegle na sestanku mehanizma za odzivanje na krize IPCR, ki ga je slovensko predsedstvo sklicalo na poziv Evropske komisije. Formalno gre pri tem le za priporočilo in na posameznih državah članicah je, da te spremembe zdaj dejansko uveljavijo v praksi. A mnoge so se za tovrstno ukrepanje v petek odločile, še preden je bil končan sestanek IPCR, in ostale jim bodo zelo verjetno sledile v kratkem.

Med državami, kjer stroge omejitve potovanj v veljavo stopajo v noči na danes, sta tudi Avstrija in Češka. V Franciji in na Nizozemskem te že veljajo od petka, v Nemčiji bodo od nedelje. Za podobne korake so se med drugim odločile tudi sosednji Italija in Hrvaška ter Belgija, Španija, Grčija in Malta. ZDA bodo potovanja omejile s ponedeljkom, Japonska jih je že v petek.

V Nemčiji so se na primer Južno Afriko in njene sosede v petek odločili uvrstiti med t. i. območja, kjer so razširjene nevarnejše različice novega koronavirusa. To v bistvu pomeni, da lahko letalske družbe od tam pripeljejo le še nemške državljane in ljudi, ki prebivajo v Nemčiji, zanje pa je po prihodu obvezna dvotedenska karantena, ki je ne more skrajšati niti negativen test.

A medtem so v petek v Belgiji že potrdili prvi primer okužbe z novo različico B.1.1.529, kar pomeni, da ta morda že kroži po Evropi.

7.05 Območje sejemske dejavnosti mora biti ograjeno

Območje sejemske dejavnosti na odprtih površinah (premične stojnice v nizu ali skupini) mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda, je odločila vlada. Vhod in izhod morata biti ločena. Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru. Pod temi pogoji je dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemskih prireditvah na odprtih površinah in na zunanjih premičnih stojnicah.

7.00 Med izjemami glede PCT tudi poštne pošiljke

Vlada je izdala spremenjeni odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19.

Med izjeme glede izpolnjevanja pogoja PCT je vključila vse poštne pošiljke (Pošta Slovenije in paketni distributerji kot DHL, DPD, GLS,….) in prevzem blaga v dostavi. To pomeni, da morajo izvajalci omenjenih storitev izpolnjevati pogoj PCT, za uporabnike oziroma potrošnike pa pri prevzemu blaga in poštnih pošiljk v dostavi ta pogoj ni potreben, razen za prevzem v poštnih poslovalnicah.

Po odloku se med obšolske dejavnosti šteje tudi obiskovanje glasbene šole. Samotestiranje, ki ga izvajajo učenci, dijaki in študenti, šteje za izpolnjevanje pogoja PCT pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Testiranje v domačem okolju je določeno tudi za otroke, ki so zato, ker doma nimajo ustreznih razmer, nameščeni v vzgojne zavode.

Pravico do presejalnega testiranja s testi HAG imajo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v breme sredstev državnega proračuna le tiste osebe, ki imajo začasno ali stalno prebivališče v republiki Sloveniji oziroma so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v republiki Sloveniji oziroma so diplomatski predstavniki pri nas.

7.00 Karantena za prišleke z območij z omikronom

Vlada je na dopisni seji pozno sinoči dopolnila odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo. Zaradi pojava nove različice koronavirusa je določila obvezno karanteno za vse, ki prihajajo z območij z virusom. Gre za različico novega koronavirusa z oznako B.1.1.529, poimenovano omikron. Vlada pa je določila obvezno karanteno ob vstopu v Slovenijo za osebe, ki imajo prebivališče v državah oziroma območjih, kjer je bila ugotovljena prisotnost te različice virusa, ali ki so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževale v teh državah ali na območjih.

Te osebe ne morejo predčasno prekiniti obvezne karantene, traja torej polnih 10 dni. Naslednji dan po izteku karantene pa morajo opraviti test PCR. Če je test pozitiven, je protokol za te osebe enak kot za vse druge osebe, ki so pozitivne na testu PCR.

Osebe, ki so se zadrževale na ogroženih območjih 14 dni pred uveljavitvijo odloka, morajo o tem obvestiti številko 113, nato se jih napoti v karanteno na domu za 10 dni. Tudi zanje velja, da karantene ne morejo predčasno prekiniti in po izteku 10 dni jih čakai test PCR. Tujcem brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo z območij z novo različico virusa, vstopa v državo ne bodo dovolili.