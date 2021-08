Privoščite si več

Diskretno in preprosto do 24 obrokov

Naj vam ne uide nobena priložnost

Z možnostjo obročnih nakupov uresničite svoje želje, tudi če so zneski nekoliko večji, in si tako zagotovite lepo brezskrbno poletje in jesen. Obiščite najbližjo poslovalnico SKB banke, kjer vam bodo vklopili obročno plačevanje na vaši obstoječi kreditni kartici ali pa boste oddali naročilo za novo kartico. Več informacij najdete na spletni strani SKB banke, kjer tudi rezervirate sestanek z bančnim svetovalcem.

Vas skrbi, ker ste na dopustu porabili svoje prihranke, jesen pa že prinaša nove stroške in obveznosti? Morda so pred vami še potovanje, nakup gospodinjskih aparatov in računalnika? Tovrstnih finančnih skrbi vas lahko odreši kreditna kartica.Imetniki SKB kreditnih kartic lahko plačilo nakupa preprosto razdelite na več obrokov. Za obročni nakup se lahko odločite po opravljenem nakupu na kateremkoli prodajnem mestu doma in po svetu – tudi pri spletnem nakupovanju.Pri plačilu z SKB kreditno kartico lahko vsak znesek posameznega nakupa, višjega od 50 evrov, hitro in elegantno razdelite na najmanj 2 do največ 24 obrokov. Edina omejitev je minimalni znesek obroka, ki je postavljen pri 25 evrih. Tovrstno kreditiranje je kar se da diskretno in zelo preprosto!Prednost in posebnost SKB obročnega nakupa je prav v tem, da je vedno dosegljiv in diskreten. V eni uri po nakupu s kreditno kartico se lahko odločite, ali želite svoj nakup obročno odplačevati – na 2 do 24 obrokov. Če na bančno SMS-sporočilo ne boste odgovorili, bo plačilo poravnano v enkratnem znesku skupaj z drugimi obveznostmi na predhodno dogovorjeni datum plačila.Brez skrbi, vsi nakupi na obroke so povsem pregledni. Porabo na kreditnih karticah lahko spremljate v SKB NET spletni banki in MOJ@SKB mobilni banki. Prav tako lahko katerokoli obveznost na kreditnih karticah tudi predčasno in preprosto – v celoti ali delno – poplačate v MOJ@SKB mobilni banki.Naročnik oglasne vsebine je SKB banka