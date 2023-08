Prizadeti v poplavah lahko zaprosijo za izredno socialno pomoč

Socialna zakonodaja v primeru naravnih nesreč omogoča pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči.. Ta se lahko v enem koledarskem letu dodeli do višine 5-kratnika cenzusa za denarno socialno pomoč, kar za samsko osebo pomeni do 2.326,70 evra, za 4-člansko družino, kjer sta oba starša zaposlena, pa do 8.190 evrov.

Vlogo se trenutno lahko vloži na kateremkoli centru za socialno delo tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, po 6. septembru pa na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Ker je izredna denarna socialna pomoč mesečno omejena do višine cenzusa za denarno socialno pomoč samske osebe ali družine (za samsko osebo do 465,34 evra, za 4-člansko družino, kjer sta oba starša zaposlena, do 1.638,00 evra), se v primeru dodelitve v višini 5-kratnika cenzusa za denarno socialno pomoč, izplača za obdobje petih mesecev in ne v enkratnem znesku, pojasnjujejo za ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Če je torej posameznik oziroma družina letos že prejela kakršno koli izredno denarno socialno pomoč (razen pogrebnine in posmrtnine), je lahko zaradi naravne nesreče upravičena do sorazmernega dela 5-kratnika cenzusa za denarno socialno pomoč.

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. V praksi to pomeni, da je do izredne socialne pomoči, upravičen posameznik ali družina, ki nima lastnih prihrankov.

»Če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti, lahko vloži vlogo za pridobitev izredne denarne socialne pomoči. V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje. Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena,« še pojasnjujejo za ministrstvu.

Namensko rabo je treba dokazati

Po prejetju izredne socialne pomoči morajo njeni prejemniki v roku 45 dni predložiti dokazilo o namenski porabi prejetega denarja. Pomoč je treba porabiti v roku 30 dni od prejema.

Če dokazila o namenski porabi v postavljenem roku ne predložijo ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila porabljena v roku 30 dni od prejema, ne morejo uveljaviti nove izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema pomoči, razen v primeru vložitve nove vloge za izredno denarno socialno pomoč zaradi naravne nesreče ali višje sile.

Če prejete pomoči ne porabijo v celoti za namen, za katerega je bila dodeljena, morajo prejemniki ostanek sredstev vrniti v proračun v roku 15 dni po porabi sredstev.