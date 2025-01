Promet je najtrši oreh prehoda, ki se še ne mehča

Podnebni svet, ki deluje kot vladno znanstveno posvetovalno telo pri oblikovanju in izvajanju podnebnih politik, je na prvi seji v letošnjem letu razpravljal predvsem o predlogih za zmanjšanje izpustov v prometnem sektorju. Med predlaganimi ukrepi so med drugim izpostavili nujnost ukinitve subvencij za fosilna goriva in promocijo javnega prometa.

Člani podnebnega sveta so na ponedeljkovi seji razpravljali o predlogih ukrepov za zmanjšanje izpustov v prometnem sektorju, ki predstavlja tretjino izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji in pomembno prispeva k pregrevanju zraka, kar prinaša tveganja za zdravje v urbanem okolju.

Pri tem so opozorili na obstoječe prakse za umirjanje prometa v tujini in njihov potencial za izboljšanje kakovosti življenja. V razpravi so izpostavili sinergijske učinke ukrepov, ki prinašajo zmanjšanje prometnih nesreč, zastojev in boljšo pretočnost prometa, znižanje števila prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka, manjšo porabo goriva in nižje izdatke za promet, pri čemer so slovenska gospodinjstva med najbolj obremenjenimi, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Med predlaganimi ukrepi so člani sveta izpostavili nujnost ukinitve subvencij za fosilna goriva, promocijo javnega prometa ter prehod na trajnostno in električno mobilnost, ki v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami članicami EU poteka počasneje. Člani sveta so poudarili tudi potrebo po davčnih ukrepih, ki so usklajeni s trajnostno politiko, ter izpostavili potrebo po prostorskem načrtovanju, ki bo usmerjeno v prihodnost za prilagajanje naravnim nesrečam in spodbujanje policentričnega razvoja. Na področju nacionalnih politik javnega prevoza so izpostavili potrebo po optimizaciji in poenotenju prevoznih sistemov, kar vključuje tudi možnost uvedbe enotne vozovnice za javni promet.

V Sloveniji lani prodanih več avtomobilov

V Sloveniji je bilo lani prvič registriranih 53.018 osebnih avtomobilov, kar je 8,4 odstotka več kot predlanskim. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil se je povečalo za 11,7 odstotka na 8582. Med vsemi lani prodanimi osebnimi avtomobili je bilo električnih 9876 oziroma 27 odstotkov manj kot predlanskim.

Prodaja električnih avtomobilov je lani precej upadla. FOTO: Leon Vidic/Delo

Decembra lani je bilo v Sloveniji prvič registriranih 3220 osebnih avtomobilov, kar je 14,8 odstotka več decembra 2023. Število prvič registriranih lahkih gospodarskih vozil je decembra na medletni ravni naraslo za 10,8 odstotka na 710, kažejo danes objavljeni podatki Trgovinske zbornice Slovenije.

Največ osebnih avtomobilov je prodal Volkswagen (7924 oziroma skoraj 15-odstotni tržni delež), sledila sta Renault (5910 oziroma 11,2-odstotni delež) in Škoda (5538 oziroma 10,5-odstotni delež). Vsi trije skupaj obvladujejo slabih 37 odstotkov slovenskega trga.

Število prvič registriranih električnih osebnih avtomobilov se je lani v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 27 odstotkov. Od tega je bilo povsem električnih avtomobilov 3142 oziroma 38 odstotkov manj kot leto prej. Število avtomobilov s hibridnim pogonom je na medletni ravni ostalo skoraj nespremenjeno pri 3233.

Brezplačno z vlakom še 36.000 mladih

Evropska komisija je v okviru pobude DiscoverEU mladim v Evropi razdelila novih 35.762 brezplačnih železniških vozovnic, s katerimi bodo lahko odkrivali njeno bogato kulturno dediščino.

Železniško infrastrukturo že nekaj let popravljajo, zato pa nastajajo zamude. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mladi bodo lahko med marcem 2025 in majem 2026 sami ali v skupini do pet oseb do 30 dni spoznavali raznolikost evropske celine. Poleg brezplačne vozovnice bodo prejeli tudi kartico popustov, pred odhodom pa se bodo lahko udeležili informativnih in spoznavnih srečanj, so pojasnili na komisiji.

Pobuda, ki je del programa Erasmus+, je namenjena 18-letnikom iz držav članic EU ter držav, pridruženih programu Erasmus+. Na tokratni razpis se je prijavilo več kot 135.000 mladih.