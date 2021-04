Protestnikom odločitev ustavnega sodišča dala nov zagon

Druženja prepovedana le na shodih

Policija bo še naprej izvajala ukrepe

Po tem, ko ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka v delu, ki prepoveduje prireditve, shode in zborovanja, so protestniki dobili nov zagon za izražanje protivladnih mnenj. Za danes tako že pozivajo k protestom.Kot so zapisali v Protestni ljudski skupščini, je ustavno sodišče začasno zadržalo prepoved javnih shodov, saj so prepoznali, da je pravica do zborovanja temeljna človekova pravica, s tem pa vladi naložili, da mora pri snovanju protikoronskih ukrepov upoštevati pomen shodov za delovanje demokratične države.»To je ponoven dokaz, da strahovlada izrablja epidemijo za uvajanje represivnih, neustavnih in nedemokratičnih praks. Shodi so bili prepovedani zaradi političnega sporočila, in ne zato, ker bi šlo za varovanje zdravja ljudi,« so prepričani protestniki, ki danes vabijo na kolesarjenje na Trg republike v Ljubljani.V Pravni mreži za varstvo demokracije so izpostavili, da je ustavno sodišče v obrazložitvi navedlo, da vlada za preprečevanje širjenja okužb predpisuje načine izvajanja različnih oblik združevanja ljudi, na primer za nakupovanje, poslovne sestanke, športnorekreacijske in verske dejavnosti, po drugi strani pa je v celoti in za daljše obdobje prepovedala shode. Pri tem pa ni ustrezna niti popolna prepoved niti omejitev mirnih zbiranj na deset oseb (kakršna je v kratkem vmesnem obdobju veljala), saj je sporočilo desetih oseb bistveno šibkejše od sporočila, ki ga izrazi več oseb.Mariborski policisti so javnost že pozvali, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno prepovedano, prav tako niso dovoljeni shodi ali podobne prireditve, začasno pa je omejeno tudi prehajanje ljudi med statističnimi regijami.Pojasnili so, da so seznanjeni s pozivi na družbenih omrežjih k zbiranju ljudi in udeleževanju na neprijavljenih protestih, ki naj bi se odvijali v prihodnjih dneh na območju Policijske uprave Maribor.»Policisti bomo na morebitnih shodih opravljali naloge varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevanja kršitev javnega reda in miru, nadzirali pa bomo tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali. Posebej opozarjamo na prepoved prinašanja nevarnih predmetov na javne prireditve,« je zapisal, predstavnik mariborske policijske uprave.Predvsem ranljivim skupinam prebivalstva (starejšim in staršem z otroki, nosečnicam) svetujejo, da se z udeležbo na tovrstnih dogodkih ne izpostavljajo potencialno nevarnim situacijam ter nenazadnje tudi nevarnosti širjenja okužbe.Opozarjajo še, da bodo tako območje, kjer bo shod, kot tudi postopke policistov video snemali.»Poudarjamo, da namen ukrepov policistov ni poseganje v pravice posameznikov do zbiranja in svobode izražanja, pač pa varovanje življenja in premoženja ljudi ter varovanje zdravja udeležencev in vseh nas. Ljudi pozivamo k odgovornemu ravnanju in spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih,« še pravi Šadl.