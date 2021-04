Ustavno sodišče začasno zadržalo prepoved javnih shodov

Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja. Vladi je naložilo, naj prepoved v sedmih dneh uredi na novo, pri tem pa upošteva pomen shodov za delovanje demokratične države. Odločitev je objavljena v uradnem listu.Gre za odlok o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom. Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje tistega dela odloka, ki določa, da so »začasno prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke«.Hkrati so ustavni sodniki vladi naložili, naj v primeru nadaljnjega omejevanja shodov prepoved uredi na novo, pri tem pa upošteva »pomen shodov za delovanje demokratične države in različne možnosti za omejitev nastanka škodljivih posledic za javno zdravje«. Pri tem shodov ne sme obravnavati manj ugodno kot zbiranja za namen verskega udejstvovanja.Ustavno sodišče namreč ugotavlja, da obstajajo različni epidemiološki ukrepi, s katerimi bi bilo pri shodih mogoče preprečiti nastanek škodljivih posledic za zdravje ljudi. »S splošnim aktom, kot je odlok vlade, je za shode mogoče določiti podobne pogoje kot za kolektivno uresničevanje verske svobode, mogoče pa je tudi določiti maksimalno število udeležencev shoda. Mogoče je opredeliti minimalno razdaljo ter uporabo mask in razkuževalnih sredstev. Poleg tega se epidemiološka slika ves čas spreminja, s tem pa se ves čas spreminja tudi potreba po obsegu in strogosti ukrepov,« so zapisali.Do 18. aprila pa so shodi začasno še prepovedani. Vlada je sicer tudi po 11-dnevnem zaprtju države v začetku meseca ohranila splošno prepoved prireditev, shodov, slavij, praznovanj in porok.Pobudo na ustavno sodišče sta vložilain, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Zakonjšek in Zakonjšek.