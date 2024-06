Prva dela na Šmarski cesti še ne rešujejo zastojev

Na Šmarski cesti v Kopru so delavci CPK začeli urejati krožišče pri Vinakopru. Investitorji obljubljajo, da rekonstrukcija ne bo ovirala prometa in da bo vsaj nekoliko izboljšala pretočnost predvsem tistih vozil, ki vozijo s Šmarske ceste proti obalni hitri cesti, torej iz hrvaške Istre proti Trstu in Ljubljani. Naročnika del sta Direkcija RS za infrastrukturo in Družba za avtoceste v RS (Dars).

Marjan Koler iz Darsa nam je potrdil, da gre za rekonstrukcijo, ki bo le delno izboljšala pretočnost tranzitnega prometa, in to v eno smer (iz Istre v notranjost države ali proti Italiji). Na direkciji za infrastrukturo so pojasnili, da bodo dela končali do konca junija. Direkcija in Dars sta si investicijo razdelila.

Prvi del, širitev uvoza z dodatnim voznim pasom v krožišče Vinakoper in širitev krožišča, je naloga direkcije, zanjo bo namenila nekoliko manj kot 50.000 evrov. Podoben znesek bo Dars namenil za 80 metrov dodatnega voznega pasu uvozne ceste iz omenjenega krožišča Vinakoper na hitro cesto proti Ljubljani in Trstu.

Foto Boris Šuligoj

S tokratnim gradbenim posegom ne spreminjajo prometnega režima, prav tako ne posegajo ključno v obstoječo lokalno Istrsko cesto, ki v krožišču prečka Šmarsko cesto in uvoz na hitro cesto. Križanje lokalnega in tranzitnega prometa bo ostalo, zato bo izboljšava le delna in jo bodo uživali vozniki, ki se (predvsem ob nedeljah ali praznikih) vračajo iz hrvaške Istre.

Večjo pretočnost naj bi zagotovili s preureditvijo v dvopasovno krožišče z dvojnim uvozom v krožišče in dvojnim izvozom iz njega. Omenjena izboljšava za tranzitni promet iz Istre v notranjost države v Kopru bo edina novost, ki jo bodo izvedli letos na Šmarski cesti.

Iz MO Koper so nam odgovorili, da zastojev zaradi teh del pri Vinakopru ne pričakujejo, ker bodo dela potekala zunaj vozišča. »Ukrep bo po končanju del zmanjšal zastoje,« so prepričani v mestni občini Koper.

Rekonstrukcijo Šmarske so obljubili že leta 2016

Glavne ovire na približno dva kilometra dolgem odseku Šmarske ceste bodo tudi letos ostale. Te bodo predvsem v semaforiziranem križišču Slavček (le 250 metrov stran od krožišča Vinakoper, ki ga zdaj širijo) in v krožišču pri Mercatorjevem hipermarketu. Predstavniki ministrstva za infrastrukturo (Peter Gašperšič), Darsa (Tomaž Vidic) in direkcije za infrastrukturo (Damir Topolko) so takratnemu koprskemu županu Borisu Popoviču julija 2016 obljubili in z njim podpisali dogovor, da bodo v dveh letih poskrbeli za rekonstrukcijo najbolj kritičnega dela Šmarske ceste, da bi tako lažje dočakali novo hitro cesto v Istro. Obljube niso izpolnili, tokratni lepotni popravek pri Vinakopru je šele napoved, da bodo rekonstrukcijo nekoč le izpeljali.

Bistvo rekonstrukcije kritičnega dela Šmarske ceste je, da v hrvaški Istri ločijo tranzitni promet od lokalnega. Zato bi morali zgraditi nadvoze, viadukte in podvoze (ter podhode za pešce in kolesarje) v križišču Slavček, v krožišču pri Mercatorju in še dve manjši krožišči (Šalara in Bošamarin).

34,8 mio € bi potrebovali

za rekonstrukcijo Šmarske ceste po izračunih iz leta 2017

Z direkcije so nam odgovorili, da so na podlagi investicijske dokumentacije iz leta 2017 vrednost naložbe ocenili na 34,8 milijona evrov. V letošnjem proračunu je predvidenih 114.000 evrov (za sedanja dela pri Vinakopru) in leta 2025 še 10,1 milijona evrov. Če je v proračunu denar zagotovljen, še ne pomeni, da bodo odločujoči ta dela tudi izpeljali in ne bodo našli novih izgovorov.

Marjan Koler nam je odgovoril tudi, da so s ponovno preveritvijo prometnih tokov oziroma pretočnosti prometa po vstopu Hrvaške v schengenski sistem na Darsu ugotovili, da izvedba ukrepov na Šmarski cesti ne bo pripomogla k trajnemu izboljšanju stanja.

Takšna izboljšava bi po projekcijah rasti prometa zadoščala samo do leta 2030, zato je nujna gradnja hitre ceste Koper–Dragonja kakor tudi hitre ceste Jagodje–Lucija, so odgovorili iz Darsa. Letos je minilo tudi 20 let od začetka priprav državnega prostorskega načrta za novo cesto proti hrvaški Istri, ki ga državni uradniki očitno pripravljajo s figo v žepu.